Cómo hacer el test viral de TikTok para saber si eres un vaquero, hada, ángel o caballero

Los usuarios de TikTok están descubriendo si son vaqueros, hadas, angeles o caballeros, esto gracias a un test de personalidad. Aquí te explicamos cómo hacerlo para que descubras quién eres.

A lo largo de los años, TikTok ha sido testigo del auge de un gran número de quizzes de personalidad. Los usuarios están ansiosos por aprender más sobre sí mismos y compartir sus resultados con los demás.

Algunos de los más populares que han irrumpido en TikTok en 2023 incluyen: el que le ponía color a los nombres”o el test “Soldado, poeta o rey”.

El último en ganar adeptos en la aplicación es el test CFAK. Esta determina si eres un vaquero, un hada, un ángel o un caballero, basándose en dos simples preguntas de “sí o no”.

Fue creado por la aficionada a la psicología y TikToker, Felecia For The Win. Esta busca situarte en una de las cuatro categorías en función de tu primera reacción ante situaciones concretas. Si quieres probarlo por ti mismo, aquí te diremos cómo.

Cómo hacer el test viral CFAK de TikTok

Para saber si eres un vaquero, un hada, un ángel o un caballero, visita la página de substack de Felecia. Las preguntas del test CFAK son las siguientes:

Acabas de recibir algo nuevo por correo. ¿Cuál es tu reacción inicial? ¿Eres de los que se leen el manual antes de usarlo? Es de madrugada y alguien entra en tu casa. ¿Cuál es su reacción inicial? ¿Eres de los que responden yendo a buscar al intruso?

Si has respondido afirmativamente a ambas preguntas, eres un Caballero. Si has respondido negativamente a ambas preguntas, eres un Hada.

Por otro lado, si tu respuesta fue sí a la primera pregunta y no a la segunda, eres un Ángel. Y si has respondido no a la primera pregunta y sí a la segunda, eres un Vaquero.

Felecia desarrolló el test basándose en conocimientos generales sobre las reacciones humanas. Según ella, el test pertenece a la categoría de pseudopsicología y debe abordarse con cierta cautela.

Algunos usuarios ya están recibiendo miles de likes y visualizaciones por compartir sus resultados en TikTok, a medida que la nueva tendencia se extiende. Y tú ¿qué crees que serás?

