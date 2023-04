¿Qué es la tendencia de los números de TikTok? Significado de o45 y o23 explicados

Si en las últimas semanas has visto números como o45 y o23 en TikTok y no sabes por qué, no te preocupes, porque no eres el único, y por ello te contamos todo sobre esta nueva tendencia.

Si has visto números codificados como o45 y o23 en TikTok y estás confundido, no te preocupes, no estás solo. Esto es lo que necesitas saber sobre la tendencia de los números.

TiktTok comenzó como una plataforma de vídeos donde la gente mostraba su movimientos de baile así como sus obras de arte o canciones. Desde entonces, la aplicación se ha convertido en una parte importantísima dentro de las redes sociales.

Al ser una plataforma tan popular, a lo largo del tiempo hemos visto un montón de bromas internas, códigos y tendencias que han desconcertado a los usuarios más casuales de ella. Este tipo de código suele mantenerse en el tiempo lo que lo hace bastante confuso si no has pillado la tendencia desde el principio.

Este ha sido el caso de los números o45 y o23 en TikTok que está dejando a más de uno majareta. Si eres de estos últimos no te preocupes, te contamos todo lo que necesitas saber sobre ello.

¿Qué significan los números o45 y o23 en TikTok? Explicación de la tendencia

Básicamente, cada número de la secuencia está relacionado con una parte del alfabeto. o45 y o23, los más comunes hasta ahora en TikTok, significan J y S respectivamente.

Muchos usuarios de TikTok han estado utilizando los números para hablar sutilmente de su interés romántico o bien usándolo para mandar indirectas. Sin embargo, la tendencia no se ha limitado a TikTok. También ha aparecido en Instagram con la función de notas de Instagram.

El desglose completo de los números y letras codificados es el siguiente:

A: o22

B: o76

C: o99

D: o12

E: o43

F: o98

G: o24

H: o34

I: o66

J: o45

K: o54

L: o84

M: o33

N: o12

P: o29

Q: o38

R: o56

S: o23

T: o65

U: o41

W: o77

X: o39

Y: o26

Z: o10

Como ya hemos visto antes, es probable que esta tendencia se mantenga durante un tiempo, ya que cada vez más TikTokers lo están empezando a usar.