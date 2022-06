¿Qué es la tendencia viral de TikTok de la “ducha interna” y si realmente funciona?

Load More

Continuó diciendo: “Consumir semillas de chía y agua es seguro, a menos que se sea alérgico o se padezca alguna enfermedad subyacente en la que se sea sensible a la ingesta de semillas. Sin embargo, una dosis demasiado alta de fibra dietética para quienes no están acostumbrados a ella puede tener el efecto contrario y provocar malestar estomacal, estreñimiento e hinchazón”.

En declaraciones a Yahoo , la nutricionista Signe Svanfeldt dijo: “La ‘ducha interna’ podría ayudar a los movimientos intestinales, aunque no es seguro que el estreñimiento se alivie al beberla”.

Varios usuarios han informado de que efectivamente les ayudó con el estreñimiento, sin embargo, algunos expertos han advertido a la gente que no se lance a esta moda demasiado rápido.

by Francisco García