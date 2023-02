¿Qué es la tendencia viral “desinfluencer” en TikTok?

Muchos creadores de TikTok se han unido a la tendencia viral “desinfluencer” que se centra en hacer todo lo contrario a lo que podríamos esperar de un influencer. Esto es todo lo que tenemos que saber al respecto.

Desde los últimos años, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes dentro de internet. Por ella pasan de forma diaria millones de persona que suben e interaccionan con el contenido que se ofrece.

Con tanto con ofrecer, muchos usuarios comenzaron a hacer vídeos que mostraban los productos que TikTok les hizo comprar. Es decir, enseñaban artículos que diferentes TikTokers han alabado por una razón u otra, asegurando que valía la pena comprar.

Sin embargo, los usuarios han cambiado las reglas del juego trayendo una nueva tendencia viral a TikTok: desinfluencer.

Todo sobre el “desinfluencer”, la tendencia viral de TikTok para no derrochar dinero

Como se puede intuir por la palabra, en ella las personas hablan de los productos populares que no recomiendan a su audiencia. Bien por su elevado precio o bien por la calidad de los mismos.

Esta tendencia ha sido muy popular en la comunidad de belleza. En ella, los influencers han empezado a animar a sus seguidores a no comprar determinados artículos a los que se les ha dado una gran cantidad de bombo, sobre todo, en TikTok.

“Acabo de enterarme de que existe el desinfluencer y no he dudado en irme directo a ella“, escribió un usuario en un vídeo sobre productos caros.

Muchas personas se han unido al instante en esta tendencia y es que el “desinfluencer” está pegando más fuerte de lo que podría pensarse. Por ello, muchos se han puesto manos a la obra e incluso algunos proponen productos parecidos y muchos más baratos para ayudar.

Obviamente no hay un consenso general de qué producto deberían de formar parte de la tendencia “desinfluencer” en TikTok. No obstante, los usuarios agradecen mucho descubrir qué productos no merecen la pena.

Los vídeos que muestran esta tendencia han cosechado millones de visitas, y su popularidad en la aplicación sigue aumentando a medida que otros creadores participan en ella.