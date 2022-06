Cuando las tendencias de TikTok se vuelven peligrosas: desafíos más controvertidos

Load More

Muñecas rotas, dislocaciones de todo tipo y heridas varias, esta tendencia no es nada segura. Como el resto de tendencias peligrosas de TikTok que ves por aquí. ¡No intentes ninguna!

En agosto de 2021, TikTok comenzó a eliminar videos de personas que intentaban el ‘Desafío de la caja de leche’ después de que los profesionales médicos advirtieran que no lo intentaran. La peligrosa tendencia, que también fue muy popular en Twitter, implica apilar una montaña de cajas de leche e intentar ascender y descender la estructura inestable sin caerse.

Agregó que, “inhalados, estos medicamentos también ingresan al torrente sanguíneo muy rápido y no pasan por el hígado para la desintoxicación. Los efectos pueden ser bastante malos dependiendo de cuánto inhales”.

TikTok ha tenido muchas recetas que se han vuelto virales en la aplicación a lo largo de los años, pero esta no era como ninguna otra. En una ‘receta’ que pareció originarse por primera vez en Twitter, los usuarios de TikTok estaban estofando pollo en el medicamento para el resfriado nocturno NyQuil para hacer el llamado ‘Pollo soñoliento’.

La madre de la niña de diez años que murió después de intentar el desafío advirtió: “Asegúrate de revisar los teléfonos de tus hijos. Presta atención porque nunca sabes lo que puedes encontrar en sus teléfonos, o las cosas que están probando que crees que los niños de 10 años no probarían. Lo intentan porque son niños y no saben nada mejor”.

Sin embargo, los expertos de JustMyLook explicaron: “Recomendamos no emprender este truco. El proceso no solo es inseguro, sino que la exposición al sol de esta manera sin protección puede aumentar severamente el riesgo de quemaduras solares que pueden provocar melanoma (cáncer de piel)”.

La belleza y el maquillaje son un punto focal de miles de vídeos en TikTok, y los usuarios se han vuelto virales en el pasado por compartir sus métodos y técnicas de bronceado favoritos. Sin embargo, los expertos en cuidado de la piel han advertido a los usuarios que no prueben varios trucos de bronceado diferentes de TikTok.

La tendencia involucraba a adolescentes saltando frente a camiones en movimiento, con la esperanza de que el conductor se detuviera antes de golpear al individuo que participaba o desviara el vehículo. Sí, de por sí no sonaba muy buena idea, pero igualmente hubo gente que lo intentó y las consecuencias fueron catastróficas.

Los videos que presentan esta técnica en TikTok han obtenido miles de me gusta y visitas, sin embargo, en abril de 2022, la policía advirtió sobre los peligros de la tendencia artística, después de que dos personas, de 44 y 52 años, murieran en Wisconsin tras un intento de la técnica.

Nota: Te recomendamos encarecidamente que no intentes ninguno de los siguientes desafíos.

Si bien la gran mayoría de las tendencias de TikTok son relativamente inofensivas, ha habido varios desafíos más peligrosos que se han vuelto virales en la aplicación, lo que llevó a los expertos a advertir que no se deben probar. Estas son algunas de las tendencias más arriesgadas y peligrosas en TikTok y por qué deberías evitarlas.

by María Pastoriza