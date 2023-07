¿Qué es Threads de Instagram? Todo sobre la competidora de Twitter

Threads es una nueva plataforma similar a Twitter que está dentro del mundo de Meta y fuertemente vinculada con Instagram. Se lanzó oficialmente el 6 de julio y esto es todo lo que tienes que saber sobre la alternativa de Twitter.

Lo más probable es que en las últimas horas no hayas escuchado otra cosa que de hablar de la aplicación de Threads. Esta aplicación está vinculada con Instagram e inspirada fuertemente por Twitter.

Se lanzó el 6 de julio y quiere aprovechar las horas bajas que tiene ahora mismo el pajarito azul para intentar hacerse un hueco dentro de las redes sociales. De esta forma, nos ofrece un estilo de contenido “para ti” en la que los usuarios podemos publicar textos, imágenes y vídeos.

El artículo continúa después del anuncio.

Del mismo modo, podremos dar “me gusta”, comentar, compartir o citar el contenido de otros usuarios.

Igualmente, podremos vincular nuestra cuenta de Instagram y se presentará una cronología similar al de Twitter.

¿Qué es la aplicación “Threads”?

Meta

Threads está vinculada con Instagram, pero será una aplicación independiente. Los usuarios podremos iniciar sesión con nuestros nombres de usuario existentes y el estado de verificación será también los mismos que los del perfil de Instagram.

De la misma forma, Instagram hará que nuestros seguidores actuales nos sigan en Threads lanzándoles una notificación. Curiosamente, las palabras y cuentas que bloquees en Instagram se trasladarán también a Threads, y los usuarios podrán publicar actualizaciones de 500 palabras, que es mucho más de lo que se permite a un usuario normal de Twitter.

El artículo continúa después del anuncio.

A diferencia de Twitter, en Threads podremos compartir enlaces sin que la plataforma nos penalice en la visualización del tuit.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿Cómo podemos acceder a Threads?

El lanzamiento a nivel global llegará el 7 de julio de 2023, y la forma más sencilla de acceder a la nueva plataforma es descargar la app en tu dispositivo móvil. La aplicación está disponible actualmente para iOS y Android. No obstante, también podemos ver publicaciones y perfiles en Threads a través del sitio web. Sin embargo, en el momento de redactar este artículo no se pueden hacer nuevas publicaciones. El sitio web principal de Threads no tiene nada aparte de un código QR que permite descargar aplicaciones para iOS o Android.

El artículo continúa después del anuncio.

Puedes acceder a Threads aquí:

Recuerda que la disponibilidad de estas aplicaciones dependerá de tu ubicación, compatibilidad del dispositivo, elegibilidad de la cuenta, etc.

¿Es segura la aplicación Threads?

Como cualquier otra plataforma de medios sociales, Threads usará nuestros datos. Meta dice que sus aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp utilizan estos datos para orientar mejor los anuncios.

Sin embargo, el alcance de los datos que recopilan estas apps suele ser intrusivo y extremo. El tuit de Jack, ex CEO de Twitter y fundador de BlueSky, muestra la cantidad de datos que Threads recopilará.

Aunque la mayoría de las aplicaciones de redes sociales tienen tu información de contacto, historial de navegación, datos de uso de la aplicación, historial de búsqueda, etc., Threads recopilará información sobre tu salud y forma física, información financiera, historial de localización, compras, etc. Es decir, seguirá la misma línea de datos que Instagram.

El artículo continúa después del anuncio.

Como aplicación individual, la app de Threads es tan segura como cualquier otra aplicación de una gran empresa tecnológica. Sin embargo, el uso y el acceso a los datos depende de los usuarios.