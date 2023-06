¿Qué ha pasado con Gabbie Hanna? La influencer desaparece tras vídeos muy preocupantes

Los fans están cada vez más preocupados por la estrella de las redes sociales Gabbie Hanna, ya que lleva meses inactiva en todas sus cuentas. Esto ocurre después de que publicara cientos de vídeos confusos en TikTok en un solo día.

Gabbie Hanna, de 32 años, es una influencer que ganó popularidad en la ya desaparecida aplicación de vídeo Vine, y pasó a tener seguidores tanto en YouTube como en TikTok, además de lanzar una carrera musical. Con millones de seguidores en múltiples plataformas, es una conocida influencer desde hace más de una década.

En agosto de 2022, Gabbie preocupó a sus seguidores tras publicar más de cien vídeos en TikTok en un solo día, en los que hablaba de diversos temas, entre los que destacaban la religión y la muerte. También fue criticada por comentarios que muchos calificaron de racistas.

Aunque Gabbie hizo un comentario unos días después del incidente, abordando las preocupaciones diciendo que había pasado por un episodio maníaco debido a que es bipolar, los fans no pueden evitar seguir preocupándose por su actual ausencia.

Durante su tiempo en las redes sociales, Gabbie se ha visto envuelta en varias polémicas, incluida una disputa con Angelika Oles. Pero cuando esto ocurre, normalmente se mantiene alejada de Internet durante unos días antes de volver a conectarse cuando las cosas se calman.

Esta vez es diferente. Gabbie no ha publicado nada en sus redes sociales desde febrero de 2023, y nadie parece saber nada de ella desde entonces. ¿Qué ha ocurrido?

¿Qué le ha pasado a Gabbie Hanna? ¿Dónde está ahora?

Gabbie no ha estado activa en ninguna de sus plataformas de redes sociales desde febrero de 2023. En el momento de escribir estas líneas, no hay noticias ni actualizaciones oficiales sobre su paradero o estado actual.

Pero el 15 de marzo, Gabbie apareció en el podcast Sauna Sessions de Prince Ea, donde habló de su opinión sobre las redes sociales y de por qué no ha estado tan activa.

Reveló que ha borrado las aplicaciones de su teléfono, lo que podría explicar la falta de contenido de estos últimos meses.

A continuación, Gabbie sorprendió a sus fans hablando de que está pensando en borrar completamente sus plataformas.

Dijo: “Estoy intentando reunir fuerzas para borrarme. Pero no sé si eso es lo que debo hacer o no. Concretamente TikTok. Porque siento que TikTok es como el pozo negro, lo peor de lo peor”.

Después de hablar de lo que no le gustaba de TikTok, que incluía que los usuarios “consumieran basura”, Prince Ea pasó a preguntarle cómo le gustaría que fuera la plataforma ideal de las redes sociales.

“No creo que ninguno de nosotros estuviera destinado a estar en una plataforma de esa manera”, dijo. “No creo que ninguna de nosotras estuviera destinada a ser ‘famosa’. No creo que ninguna de nosotras estuviera destinada a tener seguidores. No creo que ninguna de nosotras estuviera destinada a idolatrarse de esa manera. Porque no sólo nos idolatramos a nosotros mismos, sino que nos convertimos en falsos ídolos”.

Continuó diciendo que prefería elegir la privacidad a las redes sociales. También reveló que recientemente se había dado cuenta de que la fama y la atención de las redes sociales no la favorecen, pues no es lo que realmente quiere.