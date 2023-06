YouTuber detenida por el control fronterizo porque su foto de pasaporte “sexy” no se parecía a ella

La YouTuber e influencer Alisha Marie afirma que estuvo a punto de perder su vuelo después de ser detenida por seguridad, debido a que la foto de su pasaporte era “demasiado sexy” para ser ella en realidad.

Todos queremos estar cómodos cuando pasamos horas viajando. Esto suele incluir un atuendo cómodo, nada de maquillaje y un peinado de cabecera.

Pero si a esto le sumas la tendencia de TikTok de 2022 de ponerte guapo para las fotos del pasaporte, es posible que te encuentres con trabajadores del control fronterizo confusos.

Esto es lo que le pasó a la YouTuber y estrella de las redes sociales Alisha Marie, que casi no pasa el control de pasaportes mientras estaba de vacaciones en Estambul, Turquía.

El artículo continúa después del anuncio.

La YouTuber Alisha Marie casi pierde su vuelo al ser detenida por su pasaporte

Alisha habló de su “fallo en el pasaporte” en un vídeo que acumuló más de 15 millones de visitas en TikTok.

Lo contó a sus 663.000 seguidores: “Casi no me dejan subir a mi vuelo porque dicen que no me parezco a mi pasaporte. Esta es la razón por la que nunca debes hacer fotos calientes para tu pasaporte porque no me veo así.”

Hizo referencia a su look informal con un conjunto de salón negro, una gorra cubriéndole el pelo y sin maquillaje. En cambio, en la foto de su pasaporte aparecía muy arreglada, con el pelo bien peinado y toda la cara maquillada.

El artículo continúa después del anuncio.

Alisha subtituló el clip: “Nunca he estado TAN HUMILLADA EN MI VIDA”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Por suerte, el personal del aeropuerto la dejó pasar el control de seguridad y al final pudo tomar su vuelo.

Pero los usuarios de las redes sociales se quedaron perplejos ante la foto elegida por la mujer.

Una persona dijo: “Me sorprende que te dejen usar eso como foto para el pasaporte… no te permiten que el pelo te tape las cejas porque tienen que ver toda la cara”.

“El maquillaje de pasaporte os está alcanzando a todos”, dijo otro, en referencia al look de pasaporte viral que se abrió camino a través de TikTok en 2022.

El artículo continúa después del anuncio.

Muchos se solidarizaron con Alisha, con una persona diciendo: “Nena esto me ha pasado a mí y OMFG ¡la humillación!”.