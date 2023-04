¿Qué significa KEKW? Explicación y origen del emote favorito de Twitch

Si has pasado al menos cinco minutos en un chat de Twitch, probablemente habrás visto repetirse constantemente la palabra “KEKW” o “KEK”, pero ¿cuál es el significado de este emoticono y cuál fue su origen?

El chat de Twitch puede ser un mundo completamente nuevo. Hasta cierto punto es prácticamente como aprender un idioma nuevo. En vez de tener acrónimos o siglas tenemos imágenes que se llaman emotes y que sustituyen en muchas ocasiones palabras o bien hacen referencia a conceptos dentro de la historia del canal.

No obstante, algunos emotes se convierten en emotes universales. Es el caso de KEKW que se ha convertido en uno de los más utilizados de todo Twitch. No obstante, no todo el mundo podrá verlo ya que se necesita una serie de complementos del navegador como son el caso de BTTV, 7TV o FrankerFaceZ.

Si te has encontrado en esta situación y estás perdidísimo no te preocupes, esto es todo lo que tienes que saber sobre el significado del término de KEK dentro de la comunidad de Twitch.

¿De dónde viene KEK/KEKW?

Para empezar, el término “KEK” proviene del juego de World of Warcraft. En el WoW los usuarios de las facciones opuestas veían una versión críptica de los mensajes del chat. Es decir, cuando los jugadores de una facción escribían el término “LOL” (reírse a carcajadas), los jugadores del otro bando tan solo veían “KEK”.

El término despegó dentro del juego y empezó a ser el sustituto de “LOL”. Tras ello, se extendió fuera del WoW y se usó en todo internet como Reddit, Twitter y, por supuesto, Twitch.

¿Qué significa KEKW en Twitch?

KEKW es simplemente el mensaje que se escribe en el chat de Twitch para que salga el emoticono KEKW. Los usuarios que tengan BTTV / FrankerFaceZ / 7TV instalado en el navegador verán la imagen de un hombre riéndose. Pero ¿quién es ese hombre?

Ese hombre es el icónico El Risitas y cuya imagen proviene de clip viral de la televisión española. A pesar de que El Risitas falleció en 2021 su risa (y su legado) sigue muy presente dentro de Twitch. De esta forma, el emote de KEKW se usa para representar la risa de este hombre.

A pesar de que hay muchos emotes de risa dentro de la plataforma como LUL, LULW y OMEGALUL, KEKW es, sin duda alguna, el más popular de todas ellas.