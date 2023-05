Roban el coche a una mujer que repartía una tarta de boda, pero llega a tiempo

Una diseñadora de tartas de boda en TikTok se ha hecho viral tras revelar que le robaron el coche justo después de cargar la tarta de un cliente. Por suerte, llegó a tiempo a la boda con la tarta.

Una de las partes más duras de ser diseñador de tartas de boda es, con diferencia, tener que llevar el producto acabado a los futuros recién casados en su día especial.

Sin embargo, en zonas del sur como Texas, esto puede significar que el pastelero tenga que dejar su coche en marcha al alejarse de su vehículo, aunque solo sea por un segundo.

Por desgracia para Anita Nguyen, dejar el coche en marcha hizo que un par de adolescentes le robaran el vehículo justo después de que ella colocara dentro la tarta de un cliente.

Roban el coche de una mujer con una tarta de boda dentro

Subido el 22 de mayo de 2023, el vídeo de Anita ha sido visto casi tres millones de veces y ha recibido cerca de 10.000 comentarios en TikTok.

“Venid conmigo a que no sólo me roben el coche, sino también la tarta de boda que acababa de hacer”, explicó. “A menos que hayáis repartido tarta de boda con el calor de Texas, no me vengáis con que necesito tener el coche encendido”.

“Entro un minuto para coger mi agua y mi almuerzo, y estos dos mierdecillas ven mi coche en marcha. En ese momento, salgo por la puerta y veo a los chicos subiendo a mi coche”.

Un amigo de Anita es policía y la mantuvo informada de la búsqueda de su coche. “Encontraron el coche unas tres horas después”, explicó.

La pastelera añadió que el pastel se había roto, pero que lo llevaron a la pastelería y lo arreglaron en 30 minutos.

“Tenían un plan de emergencia, pero yo estaba decidida a llegar. Me puse manos a la obra y llegué a las seis justo cuando empezaba la ceremonia”, añadió.

Los espectadores no tardaron en compartir en los comentarios su opinión sobre la situación de Anita, y muchos se limitaron a felicitarla por haber llegado a tiempo a la ceremonia a pesar de la situación.

La historia de Anita es sólo el último vídeo viral relacionado con una boda. En abril, una novia se hizo viral después de tomarse una copa de más durante la recepción.