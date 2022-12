¿Se puede hacer zoom en TikTok? Los usuarios informan de la nueva función

Los usuarios de TikTok han estado informando de que ahora son capaces de hacer zoom en los vídeos, al igual que lo harías con fotos normales en otras aplicaciones. Y esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre la nueva función.

Desde hace un par de años la plataforma de vídeos cortos TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes del mundo. Con una comunidad extensísima, todos los días se suben nuevos vídeos y se dejan miles de comentarios.

Con tantas personas utilizándola es normal que TikTok de forma periódica introduzca actualizaciones dentro de la plataforma. Es el caso de la línea de tiempo dentro de los vídeos más largos o el aviso personalizable de que llevamos mucho tiempo usando la aplicación.

No obstante, ahora algunos usuarios han informado de que se les ha dado la posibilidad de hacer zoom en los vídeos. Para ello solo tenemos que pellizcar en la pantalla como se haría en cualquier otra aplicación. De esta forma podemos acercarnos para ver detalles o centrarnos en una parte más concreta de la pantalla.

“Por si no lo sabíais, ahora podemos hacer zoom en los TikToks” comentaba la descripción de un vídeo con más de 130 000 likes.

“Al principio pensaba que era broma, pero después hice zoom y funcionó, me quedé con la boca abierta”, escribía otro usuario en los comentarios.

El zoom de TikTok estaría probándose entre algunos usuarios

No obstante, a medida que se ha expandido la noticia entre los usuarios de la aplicación, parece que la nueva función no está disponible para todos al mismo tiempo. Algo que no es la primera vez que ocurre y que ya hemos visto con otras novedades de TikTok en el pasado.

Del mismo modo, muchos no descartan que pueda ser una broma por parte de algunos usuarios, pero en caso de que podamos hacer zoom en TikTok será cuestión de tiempo de que llegue para el resto de usuarios en un futuro cercano.