Silent Live en TikTok: el directo silencioso es la nueva gran tendencia

En TikTok ha surgido una nueva tendencia de retransmisión en directo en la que los creadores hacen un “Silent Live”, pero ¿qué es exactamente?

Desde que TikTok lanzó su opción de retransmisión en directo, una gran variedad de tendencias se han apoderado de la plataforma.

Recientemente, la tendencia NPC de TikTok vio a miles de creadores actuando como un personaje no jugable de un videojuego mientras recibían montones de regalos en el proceso.

Ahora, los Silent Live se apoderan de la aplicación pidiendo a los espectadores que no envíen regalos ni interactúen con la transmisión.

“Silent Live” es la última tendencia livestream de TikTok

Con más de mil millones de usuarios mensuales en TikTok y miles de visualizaciones en los clips subidos del stream Silent Live, no hay duda de que muchos han visto la nueva tendencia en la página For You.

En los streams, el creador coloca un texto en la pantalla para pedir a los usuarios que no hagan like, compartan o envíen regalos durante la emisión.

En un clip que se ha vuelto a subir del directo silencioso de un creador, se puede ver que acumuló más de 2,2k espectadores en el stream.

Una de los streamers más populares de Silent Live es la TikToker Princessteshome, que ha provocado la reacción de muchos usuarios que se han cruzado con ella.

“Me uní a una y puse un emoji y ella me gritó y terminó su directo porque puse el emoji de la risa”, respondió un usuario.

Otro dijo: “Recuerdo que la gente ponía dinosaurios y cosas así en su pantalla y ella se enfadaba por eso”.

Algunos simplemente han compartido que piensan que los streams son una nueva tendencia interesante y que a veces pueden ser divertidos. Otros, en cambio, han tachado la tendencia de utilizar la psicología inversa para conseguir que les envíen más regalos.