¿En que consiste la nueva tendencia de TikTok llamada “Boy Dinner”?

Hay una nueva tendencia de TikTok llamada “Boy Dinner” o “cena de chicos” si se traduce al español, pero ¿en qué consiste? Acá te vamos a dar los detalles de este.

TikTok sigue siendo una de las plataformas digitales más populares en cuanto a redes sociales se refiere, con millones de usuarios participando constantemente en la creación de contenido y en las últimas tendencias y retos.

Una de las tendencias más populares de este año es la moda de las “cena de chicas”, que consiste en pequeños y deliciosos tentempiés -como queso, salami y galletas- que requieren un mínimo de cocina y preparación. Incluso hay un filtro viral de TikTok inspirado esto.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Pero ahora, en respuesta a “Girl Dinner”, la versión menos apetitosa de esta tendencia tiene un nuevo nombre: “boy dinner” la cual ha empezado a circular por la aplicación y ha dado de qué hablar entre las personas que consumen esta clase de contenido.

La nueva tendencia de TikTok “Boy Dinner” está siendo muy popular

Este nuevo trend, como se le conoce en inglés, se basa en un estereotipo. Básicamente representa lo que un hombre “comería” al momento de cenar. Los platos que muestran los usuarios suelen ser sátiras de lo que sería una “cena de hombres”.

El TikToker ‘bryaninheelee‘ acuñó el término en el mes de julio, explicando en un vídeo que si alguien quiere saber qué es la “Boy Dinner” tendrás que “ir a tu supermercado a las 6:30, ir detrás de un hombre soltero y mirar lo que hay dentro de su cesta.”

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Luego, el usuario pasó a enumerar ejemplos como pizza congelada, charcutería, patatas fritas y claro, nada de verdura. “¿Cena de niños o última comida en la Tierra?“, bromeó el TikToker.

El vídeo de Bryan se hizo viral gracias a las 2,3 millones de visitas que recibió, y desde entonces ha desencadenado una tendencia en la que los usuarios muestran sus propias versiones de cena de chicos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Una tendencia que arrasa con las visualizaciones

Otro de los ejemplos fue el del creador de contenidos, Arkane Skye, cuya cena consistió en una caja de pizza a medio comer con la salsa abierta, bajo un edredón, en un dormitorio sucio.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Su post acumuló la increíble cantidad de 10 millones de visitas, mientras horrorizaba a miles de usuarios en los comentarios. “Quiero volver a la girl dinner”, escribió uno. “Deja en paz a GIRL DINNER”, añadía otro.

Mientras tanto, para Zai (_.zestyzai) la Boys Dinner significó cocinar tres paquetes de fideos de ramen, un plato rápido y fácil de hacer.

“Esta es mi comida favorita”, comentó un usuario. “Idk why people are hating on boy dinner I find it delightful” (No sé por qué la gente odia la cena de chicos, a mí me parece deliciosa), comentaba otro.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

En el momento de escribir estas líneas, el hashtag de la tendencia ha acumulado 86,7 millones de visitas en TikTok, y la mayoría de los vídeos muestran comidas hechas con el mínimo esfuerzo.

Y así es, esta es la nueva tendencia de TikTok. Si quieres conocer más noticias de este tipo, te invitamos a seguir en Dexerto.