TikTok se enfrenta a más demandas por muertes tras el peligroso Blackout Challenge

Aunque TikTok aún no ha comentado sobre estas dos demandas más recientes al momento de escribir este artículo, la compañía se acercó para aclarar las críticas sobre el “Blackout Challenge” el año pasado. “Este ‘desafío’ inquietante, del que la gente parece enterarse de fuentes distintas a TikTok, es anterior a nuestra plataforma y nunca ha sido una tendencia de TikTok”, dijo un portavoz de TikTok.

La muerte de Nylah ocurrió en diciembre de 2021. La familia de Nylah la llevó de urgencia al hospital, pero ella no sobrevivió, dejando a sus familiares angustiados y en busca de respuestas.

by María Pastoriza