Twitch añade nuevas etiquetas para el contenido “maduro” como palabrotas y temas sexuales

Twitch ha añadido nuevas etiquetas para el “contenido maduro” como son las palabrotas, las apuestas y temas sexuales para ayudar a los creadores a saber cuándo deben marcar su emisión como madura.

Desde hace años, Twitch ofrece la opción de marcar tu canal como maduro para que sólo esté disponible para usuarios mayores de 18 años.

A pesar de ello, muchos han estado confundidos acerca de cuándo activar esta función. Por ello, Twitch ha decidido revelar unas nuevas etiquetas para que los espectadores sepan qué esperar de la retransmisión y si se cumple a dicho contenido.

Llamado como “etiquetas de clasificación de contenido” la plataforma ha publicado una lista de contenidos y su clasificación para que los streamers las activen dentro de su streaming.



Twitch renueva las etiquetas para el contenido “maduro”

A través del blog del 20 de junio, el equipo de Twitch explicaba que habían vuelto a llevar cambios en sus directrices de la comunidad.

En esta ocasión, habían renovado las etiquetas para el contenido maduro con etiquetas mucho más específicas que se tendrán que utilizar siempre y cuando se incluya lo siguiente: Juego clasificado como “Maduro”

Temas sexuales

Drogas, intoxicación con alcohol o consumo excesivo de tabaco

Imágenes violentas y explícitas

Profanidades o vulgaridades sustanciales

Apuestas

Asimismo, Twitch ha entrado en más detalles sobre cada uno de los puntos e incluyen ejemplos de cuándo no es necesario el etiquetado. No obstante, en algunas ocasiones la propia descripción es un tanto ambigua.

El comunicado también menciona que es obligatorio etiquetar el stream aunque por el momento los streamers no recibirán suspensiones por no hacerlo. En cambio, a los que no lo hagan después de varias advertencias se les aplicará automáticamente la etiqueta adecuada sin posibilidad de eliminarla.

“Así que si un o una streamer no etiqueta su contenido correctamente después de múltiples advertencias, las etiquetas relevantes se aplicarán a los canales de los y las streamers, y pueden fijarse por un período de días o semanas, dependiendo del número de advertencias previas”.

Veremos si Twitch lleva a cabo algún tipo de cambio en estas nuevas directrices de contenido.