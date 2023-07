Tyler1 dice que los espectadores de Twitch Variedad son “lo peor del mundo”

Tyler1 arremetió contra los espectadores de variedad de Twitch en un reciente stream después de que en una charla se discutiera por qué a la gente no le gusta verle jugar a juegos que no sean League of Legends.

El veterano streamer no es ajeno a los arrebatos aleatorios, pero este ataque a los espectadores que prefieren el contenido variado parece surgir de la nada.

Es más, la conversación se originó por un mensaje aparentemente inocente de un espectador que recomendaba a Tyler algunos juegos.

Tyler1 arremete contra los espectadores de variedades de Twitch en su stream

La bronca comenzó cuando el mensaje de un espectador hablaba de los haters del chat que siempre se decepcionaban al ver a Tyler1 jugar a otra cosa que no fuera League of Legends. El chat dijo: “El chat solo lo odia porque no es League”.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, T1 no aceptó esta explicación y devolvió el fuego con su característico enfado: “Esto no funciona así, hermano. No, los telespectadores de variedades sois los peores telespectadores del pu*to planeta, y hay que acabar con todos vosotros como los perros que sois. Ese es el verdadero problema.”

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Me la suda. Los ectadores de variedades son la mierda, porque no son como los de League of Legends, que si se aburren se van. Los espectadores de Variedad dirán: “Oh, Dios mío, tío, no. Este juego es terrible, en realidad tienes que jugar a este juego. Este juego al que jugamos mis dos chicos y yo en discord, y somos los únicos jugadores, es el mejor juego”.

El artículo continúa después del anuncio.

Tyler1 es conocido por sus exabruptos y su disposición a insultar en el chat, por lo que sus palabras aquí se ajustan bastante a lo que es su contenido habitual.