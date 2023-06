Una mujer llama a una ambulancia tras confundir super glue con colirio

Una mujer en TikTok se ha vuelto viral después de revelar que tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia después de confundir super glue con gotas para los ojos y pegar su ojo cerrado.

Con un número cada vez mayor de marcas que fabrican diversos tipos de productos, no es sorprendente que dos marcas puedan lanzarse con envases similares.

Hemos visto los efectos de esto unas cuantas veces, con la situación más popular que involucra a un TikToker que accidentalmente usó Gorilla Glue en su cabello.

TikToker Jennifer Eversole (aka MamaEversole) es la última persona en ser víctima de un envase similar después de poner accidentalmente superglue en su ojo en lugar de gotas para los ojos.

El artículo continúa después del anuncio.

Una mujer llama a una ambulancia tras ponerse super glue en el ojo y lo cuenta en TikTok

En el vídeo subido el 4 de junio de 2023, Jennifer está sentada en urgencias con una bolsa de hielo en el ojo.

“Esto es para los libros, seguro”, dice. “Lo he conseguido. He ganado el premio a la persona más idiota. Mis gotas para los ojos están justo al lado del pegamento y son del mismo tamaño. No estaba prestando atención”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Ahora tengo los ojos pegados. Tuvieron que traerme en una jodida ambulancia y no puedo abrir este ojo porque hace que [el ojo pegado] se mueva y me pica todo y mierd*”.

El vídeo ha sido visto más de cuatro millones de veces y miles de personas han inundado los comentarios con sus opiniones.

El artículo continúa después del anuncio.

“Chica, yo hice eso una vez pero me di cuenta cuando me lo estaba metiendo en el ojo y lo pillé cerca lmao”, respondió un usuario.

Otro espectador preguntó: “¿Cómo hay tanta gente que hace esto accidentalmente? Mis gotas para los ojos no están cerca de donde guardo el pegamento”.

“¡Ya lo he hecho! ¡Qué dolor! Me arañé el 90% de la córnea”, dijo un tercer espectador.