Windy Girk habla de su baneo en Twitch y complot de Arigameplays y Juan Guarnizo

Windy Girk, la popular streamer panameña, encendió hace poco las redes cuando fue invitada al podcast ‘Sin miedo al éxito’, en donde habló de su vida, su trayectoria profesional y varios momentos tensos que ha tenido con otros streamers, exponiendo a Arigameplays y Juan Guarnizo como acosadores. Sigue leyendo que acá te explicamos todo.

Puede que el “mundo de los streamers” sea bastante entretenido. Estas personalidades nos divierten mientras hablan de su vida o hacen chistes y juegan diversos títulos, clásicos o populares. Sin embargo, lo que sucede detrás es totalmente desconocido hasta que se destapa la polémica.

Esto es lo que sucedió cuando la streamer panameña Windy Girk fue invitada al podcast Sin Miedo al Éxito y explicó el fuerte acoso y enfrentamientos que tuvo por parte de Arigameplays hace 6 años. Todo esto hizo que su carrera en Twitch y Facebook quedara “sepultada”. Además, tuvo que verse obligada en plataformas para adultos para poder compensar las ganancias que perdió.

Acá vamos a explicarte esta polémica que sin duda ha dado mucho de qué hablar en la comunidad y como bien dice el dicho “cara vemos, corazones no sabemos”, ya verás por qué decimos esto… ¡sigue leyendo!

Windy Girk habló sobre su dura experiencia por el hostigamiento de Arigameplays y Juan Guarnizo

Durante el podcast, Detox, el presentador, hizo varias preguntas a Windy, desde temas superfluos y graciosos hasta preguntas sobre su trayectoria profesional. A partir de ahí las cosas se tornaron más series.

La entrevista se enfocó en la polémica luego de que Windy Girk revelara que fue víctima de un acoso sistemático por parte de dos conocidos streamers.

Todo pasó en 2018, cuando la Windy empezó a ganar notoriedad en plataformas como Twitch y Facebook. A pesar de recibir varias críticas por su forma de vestir provocativa, también ganó muchos seguidores por su personalidad y divertidos gameplays.

Los atuendos usados por Windy llamaron la atención de Arigameplays, streamer, tiktoker, modelo de glamour, youtuber y cosplayer mexicana, quien comenzó a criticarla sin motivo. Girk comentó que para ese entonces no supo cómo manejar la situación y los comentarios con los señalamientos.

Windy reveló que era muy joven y no actuó con madurez cuando surgió la rivalidad y fue víctima de stream sniping, una práctica bastante injusta que usan algunos jugadores para anular a otros en partidas online. Cuando este hecho ocurrió, ambas streamers entraron en un juego sucio.

Windy comentó “Yo tenía años subiendo videos esforzándome para creer en las redes y el algoritmo, para que entre alguien y te mate, salga su nombre en grande en el video. Se están dando publicidad gratis”. Refiriéndose a la vez que Arigameplays junto a Juan Guarnizo (uno de los streamers latinoamericanos más populares), hicieran un complot para terminar con la carrera de Windy mientras se hacían publicidad.

El hecho que derramó el vaso

Luego de sufrir acoso, comentarios malintencionados y stream sniping, Windy tomó sus redes sociales para desahogarse, explotando públicamente mientras Juan Guarnizo y Arigameplays se burlaban abiertamente y seguían lanzando hate.

“La burlas que me hicieron después de eso, me estaban poniendo por el piso, diciendo que yo era una basura y que no sabía jugar para nada“, comento Windy.

Es importante mencionar que, durante la entrevista, Windy Girk se refirió a arigameplays como “3.99” y a Juan Guarnizo como “El camas”, debido a temas legales.

El Heraldo México La guerra entre streamers que dejó en shock a la comunidad.

“Yo ya estaba cansada. Yo tenía 3 años de acoso constante de esas personas. No solo fue el streamer nipe y las burlas sino también que también filtraron información confidencial, que yo compartí en un grupo privado de Facebook”, comentó la streamer durante su participación en el podcast.

La información filtrada era un mensaje privado de Windy a Dylantero en la que buscaban una forma de hacer paro y contraatacar a Arigameplays. “Dylantero filtró ese mensaje mío en Facebook. En un grupo de ayuda puse como puedo hacer para banear o borrar los nombres porque no quería que siguieran apareciendo los nombres de los stremears, porque les estaba dando publicidad gratis. Se lo pasó a esta chica y expusieron algo confidencial mío”, comentó.

La guerra por el baneo de Facebook y Twitch de Windy Girk

Con la situación saliéndose de control y la información de mensajes privados filtrados, Arigameplays dió inicio a una campaña para banear a Windy de Facebook, lo cual también tuvo sus efectos en otras plataformas sociales. Por si fuera poco, cuando se supo de todo el plan, Dylantero se desvinculó de todo, lo que terminó afectando aún más a Windy.

“Todos los que se rodeaban con ellos se sumaban a la bola de acoso. Decidí reportarlo con Twich y Fornite para que los banearan y se hiciera justicia, pero no se logró, maquillaron todo. Me voltearon la tortilla y me hicieron ver como la mala (…) Cry fue parte del complot. Cry el de Yeri Mua, él se encargó de difundir la mentira de que por mi culpa había corrido a Dylantero”, comentó refiriéndose al famoso streamer conocido por estar con la cantante Yeri Mua.

Toda esta situación hizo que Windy revelara que Arigameplays estaba siéndole infiel a su esposo con un conocido streamer español. Sin embargo, dice arrepentirse por haber hecho esta acusación que al parecer, fue cierta.

Aunque en su momento fue víctima de hate, el tiempo le ha dado la razón a Windy.

Acá te vamos a dejar el podcast para que puedas ver la entrevista completa:

¿Quién es Windy Girk?

Windy Girk, cuyo nombre verdadero es Katherine Cal Afú, es una YouTuber, creadora de contenido, modelo y streamer panameña de 34 años.

Su popularidad explotó en 2018 luego de ganar notoriedad por la forma en la que hacía sus streams. Juando diversos títulos mientras realizaba cosplays de personajes de anime y videojuegos. En su canal de YouTube tiene más de 3 millones de seguidores.

Sin embargo, ha sido baneada de Facebook y Twitch por culpa de esta polémica y actualmente es creadora de contenido para adultos.

