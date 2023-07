xQc responde a la petición de Rubius y niega haber esquivado una oferta previa de La Velada

La estrella del streaming xQc ha respondido a la llamada de Rubius para una pelea una vez más, afirmando que no recibió ningún mensaje del español después de su último mensaje.

Mientras el boxeo de influencers ha dado un giro bastante profesional gracias a gente como Jake Paul y KSI, Ibai y un montón de streamers españoles han intentado mantener las cosas en sus raíces.

Su evento, La Velada del Año ha crecido enormemente en los últimos años, y el más reciente, el tercero, se celebró en el estadio del Atlético de Madrid, con capacidad para 68.000 espectadores. Incluso han batido el récord de audiencia en Twitch, con cerca de 3,4 millones de espectadores.

Durante ese evento, Rubius, una vez más, llamó a xQc para una pelea. El popular streamer español, que también llamó a la estrella del streaming el año pasado, afirmó que había mandado un mensaje a xQc en Discord para que se produjera la pelea. Sin embargo, xQc afirmó que no recibió nada.

xQc responde a la llamada de pelea de Rubius en La Velada del Año 3

La antigua estrella de Overwatch League respondió a la convocatoria de Rubius el 2 de julio, diciendo que estaba dispuesto a organizar el combate, pero que no estaba muy seguro de los mensajes de Discord.

“¿Qué Discord? Creo que nunca he hablado con él en Discord”, dijo xQc tras ver la llamada de Rubius. “Nunca he hablado con él en Discord. Chicos, no hay nada”. El streamer comprobó sus mensajes y pareció que volvía a estar vacío.

“No quiero que ninguno de los dos se lesione demasiado. Aceptaré un combate que se salga un poco de la norma, sobre todo para que no suframos demasiados daños físicos. Pero lucharé contra él”. añadió xQc, antes de decir que lo cambiaría por un combate “normal”.

Muchos fans dudan de que xQc y Rubius lleven a cabo el combate, sobre todo después de que el año pasado también aceptaran realizarlo. Aquella convocatoria venía incluso con la advertencia de que no entrenarían, así que lo único a lo que tenían que comprometerse era a estar en Madrid para el evento.

xQc añadió que actualmente tiene mucho tiempo para entrenar, así que quizá si vuelve a hacer gimnasia, la situación cambie. Tendremos que esperar y ver si xQc participa en La Velada 4.