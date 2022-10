Juan Mata y Bruno Fernandes nuevos inversores de Rebels Gaming

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

Rebels Gaming, club de David de Gea, confirma la entrada de Juan Mata y Bruno Fernandes como accionistas de la empresa.

Tras casi un año desde su lanzamiento oficial, Rebels Gaming, sigue creciendo y avanzando a nivel empresarial en el mundo de los esports.

Si bien el club empezó con David de Gea como dueño y máximo exponente, ahora se unen su compañeros del Manchester United, Bruno Fernandes y el español Juan Mata, actual jugador del Galatasaray.

David de Gea “está encantado de contar con dos grandes compañeros y sobre todo amigos; sé que ambos aportarán valores positivos a los esports”.

Por su parte Juan Mata “Está encantado de formar parte de esta aventura, y más si es junto a mi amigo David de Gea. Es un mundo nuevo para mí y tengo muchas ganas de aprender sobre este sector”.

Además del campeón de Europa y del Mundo, Bruno Fernandes ha querido comentar que “Los esports son una nueva manera de competición y eso me motiva y me llama la atención. He visto a David (de Gea) disfrutar con los partidos de Rebels y ahora estaré encantado de hacerlo a su lado formando parte del proyecto.”

Rebels Gaming sigue creciendo en 2023

Con equipos en Valorant y Rainbow 6, Rebels Gaming ha demostrado que poco a poco y haciendo las cosas a su manera se pueden conseguir los objetivos.

Por el momento y con su corto periodo de vida, ya se han alzado campeones de España de Rainbow 6 y de Valorant a principios de este mismo año.

Quedan por ver las novedades que tendrá el club en el 2023, pero seguro que con la entrada de estos dos futbolistas como parte del accionariado serán bastantes.