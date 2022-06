Top 20 jugadores de Call of Duty: Warzone con mayores ganancias

Con la primera temporada de Warzone Pacific, el Battle Royale sigue siendo uno de los principales títulos del sector. Aquí están los 20 jugadores de Warzone que más ganan en términos de ganancias totales en torneos.

Con numerosos torneos muy bien pagados cada mes desde el debut del juego en marzo de 2020, algunos jugadores han destacado sobre el resto, convirtiéndose en los que más ganan en Warzone y obteniendo un impresionante salario en premios.

Hemos visto cómo se establecen nuevos e increíbles récords mundiales, cómo se involucra a un gran número de celebridades y cómo se organizan torneos de grandes apuestas para llenar los bolsillos.

Puede que no se sienta tan legitimado como los esports de BR como Apex Legends y Fortnite, pero el competitivo Warzone sigue superando el drama de los tramposos y la ausencia de un sistema transparente de SBMM (o liga clasificada) para mantenerse en la cima de la audiencia de Twitch cada semana.

Durante los últimos meses, eventos innovadores como The Last Dance de 150.000 dólares en Verdansk y las World Series of Warzone de 400.000 dólares han visto a grandes nombres de la competición llevarse a casa la bolsa de premios, llevándose tanto las recompensas como la gloria. Con Caldera en pleno apogeo, ya hemos visto grandes cambios entre las principales estrellas de Warzone.

Top 3 jugadores con más ganancias en Warzone (junio 2022)



Utilizando datos de esportsearnings.com, echemos un vistazo a los 20 mejores jugadores de Warzone en términos de ganancias en torneos.

3. Almond– 368,621.68$

Almond ha llegado desbaratando el top 3 de 2022. La estrella del Minnesota ROKKR reemplazó a HusKerrs después de que Caldera se introdujese en el juego.

Junto a Tommey y Newbz del equipo de TBE, Almond ha dominado la mayoría de los torneos de Warzone desde que se lanzó el mapa. El trío se convirtió rápidamente en una fuerza a tener en cuenta en el nuevo mapa. Con ellos se inició una larga racha de victorias tanto en las partidas personalizadas como en los eventos.

Tal como está actualmente, Almond se está acercando rápidamente a la segunda posición con mayores ingresos de Call of Duty Warzone. Lo más probable es que con solo una nueva victoria en un torneo le dé el impulso suficiente para aparecer en el segundo puesto.

2. Aydan “Aydan” Conrad – 373,424.27$

En segundo lugar durante gran parte del primer año de Warzone, Aydan finalmente eclipsó a HusKerrs y se hizo con el primer puesto el 14 de marzo. También se convirtió en el primer profesional en superar la marca de 300.000 dólares en ganancias en Warzone.

De Fortnite a Warzone, Aydan ha sido una figura de larga data en la esfera del battle royale. Pero, para aquellos que no están familiarizados con el juego de disparos en tercera persona de Epic Games, realmente dejó su huella en Verdansk al demostrar que su cabeza es digna de ser apreciada por algo más que su infame abolladura.

Aydan, un auténtico demonio, ha pasado cómodamente de formar dúos con MuTeX y ZLaner a ganar un montón de torneos con Rated. Sus actuaciones de alto nivel han continuado también en Caldera, manteniéndolo muy por encima de todos los demás jugadores de la lista de mayores ganancias, excepto uno.

1. Thomas “Tommey” Trewren – 406,621.28$

Thomas “Tommey” Trewren, antiguo profesional de la competición de CoD, fue uno de los primeros veteranos en lanzarse de cabeza a Warzone tras su lanzamiento. Tommey se ha convertido rápidamente en una de las personalidades más importantes de la escena y en un consumado streamer.

Participando en casi todos los torneos desde el lanzamiento de Warzone, Tommey se coló entre los tres primeros a principios de 2021. En septiembre, sus actuaciones constantes hicieron que Tommey alcanzara el segundo puesto. Sin embargo, el impulso no se detuvo ahí.

Top 20 mejores jugadores de Warzone en ganancias y ganancias más altas

Posición Jugador Ganancias 1 Tommey $406,621.28 2 Aydan $373,424.27 3 Almond $368,621.68 4 HusKerrs $334,080.04 5 SuperEvan $295,631.89 6 Rated $292,866.93 7 Newbz $287,343.19 8 Biffle $258,362.84 9 Jukeyz $257,602.24 10 Fifakill $241,434.49 11 WarsZ $192,842.94 12 UnRationaL $187,421.68 13 Swagg $178,350.02 14 Destroy $176,895.50 15 ZLaner $172,761.10 16 ScummN $161,278.33 17 Stukawaki $144,625.89 18 JoeWo $140,388.01 19 Booya $115,004.50 20 Recrent $112,450.92

Con un montón de grandes torneos que se siguen anunciando, el panorama para los que más ganan está siempre a punto de cambiar.