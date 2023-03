FIFA 23 Team of the Season: Filtrada fecha de inicio, horarios y más

El Team of the Season volverá pronto a FIFA 23 Ultimate Team. Esto es todo lo que sabemos sobre la gran promoción de final de temporada.

A lo largo de los años, EA SPORTS ha introducido toda una serie de promociones en FIFA Ultimate Team. Algunas se han mantenido durante varios años, mientras que otras solo se han utilizado antes de ser archivadas.

Sin embargo, hay dos en las que te fijas: Team of the Year y Team of the Season. Este último celebra a los mejores jugadores del mundo, mientras que el TOTS da a cada gran liga del planeta su momento de protagonismo.

Dado que nos acercamos al final de las temporadas nacionales en toda Europa, no pasará mucho tiempo antes de que el Equipo de la Temporada empiece a tomar el relevo. Esto es todo lo que sabemos sobre la edición de este año.

FIFA 23 TOTS: ¿Hay fecha de inicio?

El Equipo de la Temporada suele comenzar justo cuando se coronan los campeones de liga (de ahí su nombre), lo que significa que la promoción suele empezar entre abril y mayo.

El año pasado, en FIFA 22, EA SPORTS dio el pistoletazo de salida el 29 de abril con la publicación del primer equipo. Sin embargo, en lo que respecta a FIFA 23, todavía no tenemos una fecha de lanzamiento confirmada para la promoción.

Insider Gaming ha afirmado que los TOTS saldrán a mediados de abril, el 18 de abril para ser exactos. Sin embargo, eso es un martes, lo que sería un poco raro para el Equipo de la Temporada, ya que normalmente comienza con una explosión en un viernes.

Los lanzamientos de los martes suelen reservarse para las partes más pequeñas de la promoción TOTS, con la publicación de escuadras más pequeñas y nuevos SBC. Así que habrá que estar atentos.

¿Cuál será el calendario de lanzamientos de FIFA 23 TOTS?

En los últimos años, EA suele dar el pistoletazo de salida al Team of the Season con su equipode la comunidad, dando a los jugadores la oportunidad de votar a los jugadores que han sido constantes durante toda la temporada sin hacerse con una o dos mejoras.

El artículo continúa después del anuncio.

Es de esperar que este año siga siendo así, antes de que se publiquen los de la Premier League, la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1, la Eredivisie y la MLS. Por supuesto, es probable que se publiquen algunas más, ya que TOTS cubre prácticamente todas las ligas del mundo.

TOTS Comunidad & EFL

TOTS Premier League

TOTS Bundesliga

TOTS La Liga

TOTS Ligue 1

TOTS Serie A

TOTS Ultimate

¿Qué incluirá FIFA 23 TOTS?

Como ya se ha indicado, es probable que las selecciones se publiquen alternativamente los viernes y los martes. Los equipos que se publiquen los viernes tendrán 18 jugadores, mientras que las de los martes tendrán 11, o incluso menos.

Estos lanzamientos se complementarán con nuevos paquetes, SBC, objetivos y, posiblemente, algunas bonificaciones de progreso de temporada.