Filtraciones y rumores de FIFA 23: Todo lo que sabemos hasta ahora

EA SPORTS pronto preparará a los jugadores para el lanzamiento de FIFA 23 y, aunque los detalles oficiales de la próxima entrega de la serie son escasos, ya han aparecido varias filtraciones.

Cuando se lanzó FIFA 22, se habló mucho de que la franquicia pasaría a ser free-to-play, a ser multiplataforma e incluso a incluir el Modo Carrera Online.

Sin embargo, hubo una gran cantidad de cambios, desde la reestructuración de la Liga de Campeones de FUT hasta el inicio de la Carrera del Jugador con nuevos contenidos, pero faltaron los cambios fundamentales que acabamos de señalar.

Por lo tanto, esto nos lleva a preguntarnos: ¿Tomará FIFA 23 una nueva dirección? Echemos un vistazo a todo lo que se ha filtrado hasta ahora.

Según un informe de Tom Henderson, un experto de la industria, EA SPORTS añadirá el juego multiplataforma en FIFA 23.

El 28 de febrero, Henderson publicó una serie de planes filtrados para el próximo lanzamiento. A diferencia de los juegos anteriores, en los que incluso los jugadores de la misma familia de consolas (Xbox One y Xbox Series X|S) no podían jugar juntos, habrá juego cruzado completo, según la filtración.

Esto significaría que los jugadores de PlayStation, Xbox y PC podrían saltar al mismo terreno de juego, algo que nunca antes había sido posible.

La filtración podría suponer grandes cambios en el funcionamiento del mercado de Ultimate Team y de los Pro Clubs, permitiendo fichar a gente de otras plataformas.

El 23 de marzo de 2022 se habló de una ampliación de esta filtración, en la que el conocido filtrador de FIFA Fut Sheriff afirmó que: “El cross-play se probará en FIFA 22. Probablemente no estará en Ultimate Team, ¡pero está definitivamente llegando a FIFA 23!”.

🚨Cross-play will be tested in FIFA 22. Probably won't be on Ultimate Team, but is def coming in FIFA 23!

La filtración también fue corroborada por Donk. Respaldó este informe diciendo que las pruebas comenzarán ya en FIFA 22 con el objetivo de tenerlo como una característica completa en FIFA 23.

🚨 BREAKING – Cross play details

– Will be tested soon in FIFA 22

– Will be in FIFA 23

Interesting to see what modes they let us test. Hopefully full release of that will be for all game modes in FIFA 23 🤞

🗣 @_Tom_Henderson_ @FutSheriff

— Donk 🍊 (@DonkTrading) March 23, 2022