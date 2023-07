EA FC 24 Preview: La nueva marca de FIFA juega sobre seguro y se ciñe a su territorio

EA FC 24 está listo para marcar el comienzo de una nueva era de juegos de fútbol tras el bien documentado final de la asociación entre el editor titular y FIFA. Pero después de saltar al terreno de juego para jugar unos partidos en un reciente evento previo, EA FC 24 no parece tanto un audaz paso adelante como calzarte tu par de botas favorito para la nueva temporada.

Cuando EA y FIFA, socios desde hace mucho tiempo, anunciaron que tomarían caminos separados tras el lanzamiento de FIFA 23, y que FIFA 24 sería sustituido por un nuevo título llamado EA SPORTS FC, los aficionados sintieron una comprensible curiosidad por saber cómo sería el futuro del fútbol virtual.

¿Usarían los desarrolladores el cambio de marca como excusa para empezar de cero y revisar drásticamente el juego por el que los jugadores han estado pululando durante casi tres décadas? ¿O irían a lo seguro para asegurarse de que los veteranos de FIFA siguieran sintiéndose como en casa a pesar del nuevo entorno?

Tras asistir al reciente evento de presentación de EA SPORTS FC 24 en Ámsterdam, tuvimos la oportunidad de jugar a una versión alfa del juego en el modo Kick-Off estándar, y está claro que los creadores adoptaron el enfoque de Sir Alf Ramsey: Nunca cambies un equipo ganador.

Se juega en casa

EA Sports

Lo primero que notas cuando suena el silbato en EA FC 24 es lo familiar que resulta. Los que hayan pasado miles de horas creando su Ultimate Team o llevando a sus clubes favoritos de la ruina a la riqueza en el modo Carrera reconocerán al instante el estilo de acción sobre el terreno de juego. Tras unos pocos minutos del primer choque de pesos pesados entre el Manchester City y el PSG, me deshice de los nervios del día del debut y volví a sentirme cómodo.

Eso no es necesariamente malo. EA siempre ha ofrecido la experiencia futbolística más auténtica sin necesidad de atarse los cordones, y no hay duda de que muchos de los aficionados que se apresuren a pasar por los tornos en septiembre se sentirán aliviados de que las animaciones suaves como la mantequilla, los ambientes animados y el énfasis en los grandes momentos hayan sobrevivido al cambio de nombre.

Sin embargo, es difícil superar la sensación de que ir a lo seguro en un momento tan crucial de la historia de la serie es una verdadera oportunidad perdida. Hay una verdadera falta de cambios significativos que alteren la forma de jugar a EA FC 24, especialmente cuando entras en partidos muy disputados en FUT Champs o Division Rivals.

Aunque el disparo potente de FIFA 23 no fue totalmente adoptado por todos los jugadores, seguía siendo una nueva herramienta que los jugadores habilidosos podían desplegar para cambiar las tornas de un partido y que los defensas tenían que tener en cuenta al proteger su portería. En los siete u ocho partidos que he jugado hasta ahora con EA FC 24, no se ha añadido nada que cambie tanto las reglas del juego.

El mundo en HyperMotion

EA

Eso no quiere decir que no haya novedades en la jugabilidad de EA FC 24. Con la ayuda de la última versión de la tecnología HyperMotion V, se han añadido un montón de animaciones nuevas y realistas que abren la puerta a un puñado de mecánicas novedosas.

La novedad más destacada de este año son los Estilos de Juego, versiones ampliadas de los rasgos que ya conocen los aficionados. Funcionan como ventajas que proporcionan a los mejores jugadores del mundo bonificaciones útiles en las situaciones que más les convienen. Por ejemplo, el Estilo de Juego Bloqueador de Nathan Ake le permite recurrir a más animaciones que el defensa medio cuando intenta interceptar un pase de tanteo, mientras que el Disparo Potente de la estrella de la cobertura Erling Haaland le permite lanzar un misil a la escuadra que, de otro modo, sería una parada fácil para el portero.

Esto contribuye en gran medida a que cada jugador se sienta único y lo más fiel posible a sus homólogos de la vida real. Los Estilos de Juego van a tener un papel protagonista en Ultimate Team, el Modo Carrera y Clubes, y podrían tener un impacto real en la meta de todos los modos.

Otra novedad de EA FC 24 es el Pase de Precisión, que permite a los creadores de juego tomar manualmente el control de un pase manteniendo pulsado R1/RB para decidir exactamente dónde y cómo se realiza el pase, con la ayuda de una línea en pantalla para juzgar la dirección y la potencia. En manos de jugadores habilidosos como De Bruyne o Veratti, esto te permite explotar huecos en la defensa que no habrían sido posibles en años anteriores, incluso añadiendo algo de desparpajo con un pase con el exterior del pie para abrir la zaga y poner una ocasión en bandeja.

Por último está el nuevo Regate Sprint Controlado, que permite a los extremos complicados mantener el balón pegado al pie mientras se deslizan entre los defensas, de nuevo manteniendo pulsado el botón derecho del hombro. Con esta función activada, puedes atacar a un lateral con mayor velocidad y control, alejando rápidamente el balón de las piernas extendidas o de los porteros que se abalanzan sobre él.

Aunque ninguna de estas características cambia fundamentalmente la forma de jugar del EA FC 24, combinadas con la iluminación mejorada y los tipos de cuerpos más realistas, se suman para crear la versión más refinada del deporte rey jamás llevada al césped virtual.

Pitido final

EA SPORTS

A pesar del nuevo nombre, EA FC 24 no es exactamente el innovador comienzo de una nueva era que muchos pensaban y esperaban que fuera. Un nuevo aspecto y un puñado de caras nuevas en el vestuario, como el Pase de Precisión y los Estilos de Juego, hacen poco por disimular que éste sigue siendo en gran medida el mismo juego que los aficionados han estado jugando religiosamente durante los últimos años.

Esto puede resultar decepcionante para cualquiera que pensara que la jugabilidad necesitaba una gran renovación, y sin duda plantea algunas dudas sobre si es o no suficiente para mantener enganchados a los jugadores durante meses. Pero los cambios que se han introducido dan lugar a partidos atractivos y en ocasiones sobrecogedores que ningún otro simulador de fútbol puede rivalizar. Al igual que los anteriores juegos de FIFA, nada se acerca al puro espectáculo que EA FC 24 crea durante 90 minutos.

Después de toda la incertidumbre entre bastidores, EA está proporcionando cierta estabilidad donde importa: en el terreno de juego. Aunque puede que no sea el punto de inflexión que algunos habían estado pidiendo a gritos, es una base sólida y pulida que me hace ser optimista de cara a la próxima temporada.