Hackers de FIFA 23 roban más de 200 millones de monedas FUT a streamers

EA se comprometió a hacer de FIFA 23 Ultimate Team una experiencia aún más segura con un nuevo anti trampas, pero los hackers siguen haciendo de las suyas y robando cuentas y millones de monedas FUT.

En FIFA 22, algunas de las cuentas de los mayores comerciantes fueron hackeadas en una serie de robos de cuentas. Ante la magnitud de los hechos, hizo que los desarrolladores del juego tuviesen que hacer un comunicado.

A partir de entonces, sugirieron que más miembros de la comunidad activaran la autenticación de dos factores. A pesar de ello, los hackers han encontrado formas de burlarla.

Un jugador perdió más de 50 millones de monedas en enero, llamado FUT Donkey, y no fue el único. Incluso el mejor streamer de Twitch, Bateson87, ha sido hackeado.

Los hackers de FIFA 23 vuelven a robar millones de monedas de FUT

En teoría, los robos de cuentas iban a ser cosa del pasado en FIFA 23. Sin embargo, el equipo de Dexerto ha podido hablar en exclusiva con FUT Donkey y nos ha revelado que sigue ocurriendo en la última versión del juego.

No obstante, en esta ocasión, parece que los hackers están accediendo a los inicios de sesión de las cuentas mediante el soporte de PSN.

FUT Donkey, Twitter

“Estaba sentado en casa y recibí un mensaje diciendo que el 2FA había sido desactivado por Sony, lo cual no hice“, explicó. “Intenté iniciar sesión en mi PS5, pero mi cuenta se había desconectado y todos los detalles cambiados. Llamé a Sony para recuperar mi cuenta, pero para cuando la recuperé el hacker se había llevado unos 20 millones de monedas“.

EA ya ha empezado todo el proceso para arreglar los problemas, sobre todo, porque el método de PSN es el que le está abriendo la puerta a los hackers para piratear cuentas importantes.

“Calcularía que se han robado al menos entre 150 y 200 millones de monedas, que yo sepa, probablemente sean más. Estoy seguro de que hay gente de la que no soy consciente“, añadió.

Campeón mundial de la FIFA hackeado dos veces

Por si fuera poco, un campeón mundial de la FIFA, Mohammed ‘MoAuba’ Harkous, también publicó que los hackers habían pasado por su cuenta. Ganó la final de la FIFA eWorld Cup en 2019, llevándose el trofeo a casa.

MoAuba tuiteó: “Dos días seguidos“.

La primera vez que fue hackeado, el 10 de noviembre, consiguió recuperar el acceso a su cuenta de PSN bastante rápido como para no sufrir graves pérdidas. Otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte.

El streamer alemán Elias Nerlich también se vio afectado y perdió más de 30 millones de monedas, según FUT Donkey.

Donkey añadió: “No he recibido ninguna respuesta de Sony al respecto ni de EA, ambos me han ignorado hasta ahora“.

“El hacker podría haber gastado mi dinero, ya que tenía métodos de pago vinculados a mi cuenta, mi dirección, edad y nombre completo también están ahí, así que es una gran violación de datos”.

Los afectados piden a EA a ponerse en contacto con Sony para llegar al fondo del problema y ofrecer una compensación justa. En el momento de redactar este artículo, ninguno de los dos ha hecho comentarios sobre la situación de hackeo.