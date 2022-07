Jugadores más rápidos de FIFA 22: Delanteros, medios y defensas

Load More

La velocidad es una estadística muy valiosa para un equipo tanto en ataque como en defensa, así que asegúrate de que a tu equipo no le falta velocidad cuando empieces a construir tu FIFA 22 Ultimate Team.

Sin embargo, añadir uno de estos jugadores a tu once inicial te permitirá romper las líneas defensivas del equipo contrario, así como retroceder rápidamente para frustrar cualquier contraataque.

Aunque tener velocidad en la delantera es increíblemente importante, no siempre es necesario en el papel de centrocampista.

Y no sólo eso, los extremos rápidos siempre podrán poner más centros al área y dar a tus delanteros las oportunidades de meterla en el fondo de la red. Estos son los jugadores más rápidos que juegan en la banda en FIFA 22.

Si bien no todos en tu equipo tienen que ser rápidos como un rayo, es importante que tengas al menos un jugador en ataque, medio campo y defensa que pueda alejarse de su oponente si es necesario.

by María Pastoriza