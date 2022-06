En el modo carrera de FIFA 22 es importante tener jugadores estrella, pero todavía más importante tener a los mejores jugadores jóvenes. Os contamos cuáles son.

Es innegable que el modo Ultimate Team es el más importante de esta franquicia. No obstante, muchos jugadores disfrutan del modo carrera, y no será distinto en la edición de 2022. No hay nada como coger a un equipo pequeño y hacerlo el más grande.

Ya os hemos contado cuáles serán algunos de los jugadores ICONOS, además de un artículo general con un buen puñado de información. Ahora, os contamos cuáles son los mejores jugadores jóvenes para fichar.

Mejores jugadores jóvenes de FIFA 22 para el Modo Carrera

PORTEROS Y DEFENSAS

Si tu equipo marca, puede que ganes. Pero si nadie marca contra ti, nunca perderás. Así reza el viejo refrán, y es cierto en FIFA 22. Por eso, desarrollar una línea de fondo fuerte es algo imprescindible y el lugar perfecto para empezar.

La regla general es que hay que llenar la posición de defensa central con jugadores altos y fuertes. Eso no sólo les ayudará a superar a los atacantes, sino que también les permitirá rebatir los centros con mayor facilidad.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los laterales. Se trata de un papel diferente con requisitos distintos, y eso significa que la velocidad y otras cualidades que ayudan al contraataque son primordiales.

Jugador Edad Club Posición Media POT Precio Maarten Vandevoordt 19 KRC Genk GK 68 86 £800k Luca Netz 18 Hertha BSC LB 63 85 £375k Jarrad Branthwaite 19 Everton CB 63 85 £375k Wesley Fofana 19 Leicester City CB 78 86 £25.5m Illan Meslier 20 Leeds United GK 75 86 £9.5m Alphonso Davies 20 FC Bayern Munchen LB 81 89 £47.5m Sergino Dest 20 Barcelona RB 75 86 £9m Gianluigi Donnarumma 22 PSG GK 89 93 £107.5m Matthijs de Ligt

22 Juventus CB 85 90 £67.5m Jules Kounde

22 Sevilla FC CB 83 89 £47.5m Dayot Upamecano

22 Bayern Munich CB 82 90 £57.5m Achraf Hakimi 22 PSG RB 85 88 £69.5m Cristian Romero 23 Tottenham Hotspur CB 82 87 £41m Andriy Lunin 22 Real Madrid GK 74 85 £8m William Saliba 20 Olympique de Marseille CB 75 84 £11.5m Reece James 21 Chelsea RB 81 86 £37m Ezri Konsa 23 Aston Villa CB 78 84 £20m Nuno Mendes 19 PSG LB 78 88 £29m Lautaro Morales 21 Lanus GK 72 85 £5m Ozan Kabak 21 Norwich City CB 76 85 £15.5m Luís Maximiano

22 Granada CF GK 78 85 £24.5m Takehiro Tomiyasu 22 Arsenal RB 76 86 £16m Evan Ndicka 21 Eintracht Frankfurt CB 77 84 £20m Aaron Hickey 19 Bologna LB 71 84 £4.3m Sven Botman 21 LOSC Lille CB 79 85 £25.5m Owen Wijndal 21 AZ Alkmaar LB 79 84 £25m Gavin Bazunu 19 Portsmouth GK 66 84 £2m Ronald Araujo 22 Barcelona CB 79 87 £37m Hugo Siquet 18 Standard Liege RB 70 84 £3.5m Fikayo Tomori 23 RB Leipzig CB 81 87 £37m Juan Miranda González 21 Real Betis Balompie LB 76 84 £16m Dan-Axel Zagadou

22 Borussia Dortmund CB 78 84 £20.5m Aaron Ramsdale 23 Arsenal GK 78 84 £18m Devyne Rensch 18 Ajax RB 73 85 £7m Tanguy Nianzou 19 Bayern Munich CB 71 85 £4.2m Mario Vušković 19 Hamburger SV CB 72 85 £5m Nico Schlotterbeck 21 SC Freiburg CB 79 85 £25.5m Diogo Meireles Costa 21 FC Porto GK 76 86 £14.5m Fran García 21 Rayo Vallecano LB 73 84 £6.5m Aaron Wan-Bissaka 23 Manchester United RB 82 85 £38.5m Ryan Sessegnon 21 Tottenham Hotspur LB 75 84 £12m Eric Martel 19 Austria Wien CB 66 84 £2.1m Alban Lafont 22 FC Nantes GK 79 85 £23m Márton Dárdai 19 Hertha BSC CB 71 85 £2.4m Dávid Hancko 23 Sparta Praha LB 77 85 £22m Gonçalo Esteves 17 Sporting CP RB 68 84 £2.9m Leonidas Stergiou

19 FC St. Gallen CB 67 86 £2.1m Wilfried Singo 20 Torino RB 72 84 £5.5m Micky van de Ven

20 VfL Wolfsburg LB 68 84 £3m Castello Lukeba

18 Olympique Lyonnais CB 72 84 £5m Eric García Martret 20 FC Barcelona CB 78 85 £26m Fresneda 16 Real Valladolid RB 64 84 £1.5m Lutsharel Geertruida 20 Feyenoord CB 76 84 £15.5m Alessandro Bastoni 22 Inter Milan CB 83 89 £53m Ridle Baku 23 VfL Wolfsburg RB 80 85 £32m Edmond Tapsoba 22 Bayer 04 Leverkusen CB 80 86 £31m Marc Cucurella Saseta 22 Brighton & Hove Albion LB 79 84 £25m Tyrell Malacia

Tyrell Malacia 21 Feyenoord LB 79 85 £26.5m Jean-Clair Todibo 21 OGC Nice CB 78 84 £20.5m Mohamed Simakan 21 RB Leipzig RB 77 85 £22m Callum Hudson-Odoi 20 Chelsea RWB 78 86 £31m Ladislav Krejčí 22 Sparta Praha CB 76 84 £16m

CENTROCAMPISTAS

El centro del campo es la sección más versátil del terreno de juego. Depende en gran medida de la formación y de la forma de tu equipo. Naturalmente, eso significa que el tipo de jugadores que necesitarás depende de la formación y la estrategia que vayas a seguir.

Nombre Edad Club Posición Media POT Precio Jude Bellingham 17 Borussia Dortmund CM 76 88 £15.5m Xavi Simons 17 PSG CM 65 84 £1.6m Jamal Musiala 17 Bayern Munich CAM 74 87 £8.5m Ryan Gravenberch 18 Ajax CM 77 89 £22m Eduardo Camavinga 18 Stade Rennais CM 78 89 £26 Pedri 18 FC Barcelona LM 73 89 £2.7m Takefusa Kubo 20 Villarreal CF RM 75 89 £12m Mason Mount

22 Chelsea CAM 83 89 £52.5m Jadon Sancho 21 Manchester United RM 87 91 £116m Phil Foden 21 Manchester City CAM 84 92 £94.5m Emile Smith Rowe 20 Arsenal CAM 76 86 £16.5m Oliver Skipp 20 Tottenham Hotspur CDM 75 85 £11.5m Renato Sanches 23 LOSC Lille CM 80 86 £33m Bukayo Saka 19 Arsenal RM 80 88 £45.5m Amine Gouiri 21 OGC Nice LM 78 85 £29m Ibrahim Sangaré 23 PSV CM 78 84 £20.5m Edson Álvarez 23 Ajax CDM 78 84 £20.5m Christoph Baumgartner 21 TSG 1899 Hoffenheim CAM 78 84 £22.5m Mikkel Damsgaard 21 Sampdoria LM 77 87 £23.5m Samuel Chukwueze 22 Villarreal CF RM 77 85 £23.5m Xaver Schlager 23 VfL Wolfsburg CDM 80 84 £27.5m Aurélien Tchouaméni 21 AS Monaco CM 80 87 £42.5m Nikola Vlašić 23 West Ham United CAM 80 86 £33.5m Viktor Tsygankov 23 Dynamo Kyiv RM 80 85 £32.5m Musa Barrow 22 Bologna CAM 77 84 £21.5m Matheus Luiz Nunes 22 Sporting CP CM 77 86 £23.5m Ismaël Bennacer 23 Milan CDM 80 84 £27.5m Matheus Cunha

22 Atletico de Madrid LM 79 86 £35.5m Ismaïla Sarr 23 Watford RM 77 85 £23.5m Douglas Luiz 23 Aston Villa CDM 77 84 £20m Zubimendi 22 Real Sociedad CM 75 85 £12.5m Alan Velasco 18 Independiente LM 75 85 £12m Mateus Tetê 21 Shakhtar Donetsk RM 76 86 £17m Gabriel Martinelli 20 Arsenal LM 76 87 £16.5m Adam Hložek 18 Sparta Praha CAM 77 87 £22.5m Mikkel Damsgaard 21 Sampdoria LM 77 87 £23.5m Boubacar Kamara 21 Olmpique de Marseille CDM 80 86 £31m Jérémy Doku 19 Stade Rennais RM 77 87 £23m Manuel Ugarte 20 Sporting CP CM 73 84 £6.5m Nico González 19 Barcelona CDM 72 84 £14.9m Christopher Nkunku 23 RB Leipzig CAM 85 88 £73.5m Curtis Jones 20 Liverpool CM 75 86 £12.5m Hamed Junior Traorè 21 Sassuolo CAM 73 84 £7m Rabbi Matondo 20 Cercle Brugge LM 71 84 £4.5m Michael Olise 19 Crystal Palace RM 75 86 £12m Joelson Fernandes 18 FC Basel LM 68 84 £3.1m Talles Magno 19 New York City FC LM 67 84 £2.6m Conor Gallagher 21 Crystal Palace CM 77 84 £21.5m Noni Madueke 19 PSV RM 77 88 £23m Davide Frattesi 21 Sassuolo CDM 75 84 £12.5m Florian Wirtz 18 Bayer 04 Leverkusen CAM 82 90 £64m Renan Lodi 23 Atletico de Madrid LM 81 86 £36.5m Randal Kolo Muani

22 FC Nantes RM 77 84 £21.5m Harvey Barnes 23 Leicester City LM 80 84 £30m Lucas Paquetá

23 Olympique Lyonnais CAM 81 86 £39m Lovro Majer 23 Stade Rennais CM 79 84 £26.5m Ivan Ilić

20 Hellas Verona CM 74 86 £10m Andreas Schjelderup 17 FC Nordsjaelland CAM 66 84 £2.1m Alfie Devine 16 Tottenham Hotspur CAM 60 85 £775k Tommaso Pobega 21 Torino CM 74 84 £9.5m Luka Sučić 18 RB Salzburg CAM 72 84 £5.5m

DELANTEROS

La elección de los delanteros y los extremos suele ser la parte más emocionante de la construcción de un equipo en el modo Carrera. A la gente le encanta atravesar a los rivales con sus veloces extremos, y marcar una bala con un delantero de gran puntería es la guinda del pastel.

Jugador Edad Club Posición Media POT Precio Ansu Fati 18 Barcelona LW 76 90 £15m Fabio Silva 18 Wolverhampton Wanderers ST 69 85 £1.3m Myron Boadu 19 AZ Alkmaar ST 76 86 £14.5m Rodrygo 19 Real Madrid RW 79 88 £34m Charles De Ketelaere 20 Club Brugge LW 73 85 £6.5m Gonzalo Plata 20 Sporting CP RW 74 86 £9m Vinicius Jr.

21 Real Madrid LW 80 90 £52m Ferran Torres

22 Manchester City RW 82 90 £61.5m Joao Felix 21 Atletico Madrid ST 83 91 £82m Donyell Malen 22 Borussia Dortmund ST 80 85 £33m Thiago Almada 20 Velez Sarsfield RW 74 86 £10m Moussa Diaby 22 Bayer 04 Leverkusen LW 81 88 £52.5m Tammy Abraham 23 Roma FC ST 79 86 £35.5m Noa Lang 22 Club Brugge RW 78 85 £28.5m Cody Gakpo 22 PSV ST 79 85 £28m Brahim Díaz 21 Milan LW 78 87 £31.5m Jovane Cabral 23 Sporting CP RW 78 86 £31m Harvey Elliot 18 Liverpool RW 73 87 £7m Brian Brobbey 19 RB Leipzig ST 73 85 £7.5m Leon Bailey 23 Aston Villa RW 82 86 £43.5m Alexander Isak 21 Real Sociedad ST 82 86 £45m Darwin Núñez 22 Benfica LW 76 85 £17m Pedro De la Vega 20 Lanus RW 74 85 £9.5m Patson Daka 22 Leicester City ST 77 84 £21.5m Rafael Leão 22 Milan LW 77 85 £23.5m Marcos Paulo 20 Famalicao ST 72 84 £5.5m Octavian Popescu 18 FCSB RW 70 85 £3.7m Armando Broja 19 Southampton ST 70 84 £3.8m Youssoufa Moukoko 20 Borussia Dortmund ST 69 89 £3.2m Luis Sinisterra 22 Feyenoord LW 78 84 £22.5m Julián Álvarez 21 River Plate RW 78 87 £32m Facundo Farías 18 Colon ST 74 86 £10m Christos Tzolis 19 Norwich City ST 74 87 £10m Giacomo Raspadori 21 Sassuolo ST 75 85 £12.5m José Juan Macías 21 Getafe CF ST 75 84 £12.5m Kayky da Silva Chagas 21 Manchester City RW 66 87 £2.7m Matìas Soulé 18 Juventus RW 65 85 £2m Liam Delap 18 Manchester City ST 64 85 £1.9m Victor Osimhen 22 Napoli ST 81 89 £58.5m Cole Palmer 19 Manchester City RW 67 86 £2.6m Abdallah Sima 20 Stoke City ST 72 84 £5.5m João Pedro 19 Watford LW 71 84 £4.5m Kamaldeen Sulemana 19 Stade Rennais ST 75 85 £12m Gavi 16 Barcelona RW 74 88 £9.5m Kaide Gordon 23 Liverpool LW 61 84 £1m Mohamed-Ali Cho 17 Angers SCO ST 70 85 £3.7m Oihan Sancet Tirapu 21 Athletic Club de Bilboa ST 75 85 £12.5m Dejan Kulusevski 21 Tottenham Hotspur CF 80 87 £43m José Manuel López 20 Lanus ST 73 84 £6.5m Dušan Vlahović 21 Juventus ST 83 90 £162m Nicolò Zaniolo 22 Roma FC RW 79 87 £39m Luka Jovic

23 Real Madrid ST 79 84 £27m Jesper Lindstrøm 21 Eintracht Frankfurt CAM 75 84 £12.5m Josip Brekalo 23 Torina LW 77 84 £21.5m Amourricho van Axel Dongen 16 Ajax LW 64 84 £1.6m Lassina Traoré 20 Shakhtar Donetsk ST 74 84 £9.5m Dane Scarlett 17 Tottenham Hotspur ST 64 86 £1.8m Alejandro Garnacho 17 Manchester United LW 63 84 £1.5m

Top 20 jugadores jóvenes con mayor potencial en FIFA 22

EA SPORTS ha publicado oficialmente las clasificaciones de jugadores de FIFA 22, incluyendo los 20 jugadores con mayor potencial. Hay algunos nombres conocidos en la lista, como las superestrellas Kylian Mbappe, Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland.

Sin embargo, también hay muchos otros nombres nuevos en la mezcla.

Jugador Edad Club Posición Media Potencial Precio Kylian Mbappe 22 PSG ST 91 95 174.5m Gianluigi Donnarumma 22 PSG GK 89 93 107.5m Erling Haaland 21 Borussia Dortmund ST 88 93 128m Trent Alexander-Arnold 22 Liverpool RB 87 92 103m Phil Foden 21 Manchester City CAM 84 92 85m Kai Havertz 22 Chelsea CAM 84 92 85m Jadon Sancho 21 Manchester United RM 87 91 104.5m Matthijs de Ligt 22 Juventus CB 85 90 67.5m Joao Felix 21 Atletico Madrid ST 83 91 74m Pedri 18 Barcelona CM 81 91 48.5m Ferran Torres 21 Manchester City RW 82 90 61.5m Dayot Upamecano 22 Bayern Munich CB 82 90 57.5m Vinicius Jr. 21 Real Madrid LW 80 90 52m Ryan Gravenverch 19 Ajax CM 78 90 30m Ansu Fati 18 Barcelona LW 76 90 15.5m Marcus Rashford 23 Manchester United LM 85 89 69.5m Jules Kounde 22 Sevila FC CB 83 90 47.5m Mason Mount 22 Chelsea CAM 83 90 52.5m Federico Chiesa 23 Juventus RW 83 911 72.5m Federico Valverde 23 Real Madrid CM 83 89 51.5m

Los Wonderkids oficiales de FIFA 22

Nombre Edad Club Posición Joao Felix 21 Atletico Madrid CF Erling Haaland 21 Borussia Dortmund ST Ferran Torres 21 Manchester City RW Jadon Sancho 21 Manchester United LW Pedri 18 Barcelona CM Phil Foden 21 Manchester City CAM Bukayo Saka 20 Arsenal LM Alphonso Davies 20 Bayern Munich LB Maxence Lacroix 21 VfL Wolfsburg CB Reece James 21 Chelsea RB Illan Meslier 21 Leeds United GK

Y eso resume nuestra lista de los mejores jugadores jóvenes en el modo carrera de FIFA 22. Con suerte, algunas de nuestras sugerencias te ayudarán a encontrar exactamente lo que necesitas.