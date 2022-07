La filtración de FIFA 23 ICON revela las leyendas de Alemania y Brasil

En FIFA 22 había 105 tarjetas ICON, y esa lista está a punto de hacerse más larga e ilustre con la posible incorporación de leyendas brasileñas y alemanas.

El año pasado, los aficionados no sólo recibieron jugadores legendarios, sino que también se incluyeron los Héroes de FUT.

Estos dos conjuntos de cartas representan a algunos de los mejores jugadores de fútbol de años pasados, y tras algunas filtraciones de Héroes, también han surgido detalles sobre las Leyendas que llegarán a FIFA 23.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora, desde las cartas filtradas hasta los ICONOS confirmados.

Gerd Muller está ampliamente considerado como uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol y marcó la asombrosa cifra de 487 goles en 555 partidos con su club, además de 62 goles con la selección nacional.

Muller ostentó el récord de más goles en un año natural durante 49 años, con 42, antes de ser superado por el delantero del Bayern de Múnich Robert Lewandowski en 2019. Muller también fue el máximo goleador de la historia de Alemania durante casi 40 años.

Zico es uno de los mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos y era conocido por su excelente capacidad goleadora y de creación. Zico marcó 192 goles con su club, 123 con el Flamenengo, y 48 con Brasil en 71 partidos.

El primer nombre que se baraja para ser incluido en la lista de ICONOS de FIFA 23 es un icono brasileño, Romario. El delantero marcó más de 750 goles en su carrera, pero actualmente está involucrado en la política, como miembro del Senado Federal de Brasil.

