Todos los personajes de Street Fighter 6: roster filtrado

Load More

Chun-Li, ex agente de la ICPO con unas piernas que casi son armas de destrucción masiva, cuida de Li-Fen, una víctima del Incidente de la Luna Negra. Con Shadaloo separada, ahora da clases de kung fu y se ha convertido en un miembro muy querido de la comunidad local.

La biografía de su personaje indica que es un artista marcial educado y sincero que busca la verdadera fuerza. Viaja por todo el mundo en busca de oponentes dignos, venció al Satsui no Hado y ahora busca alturas aún mayores.

Afortunadamente, Capcom cumplió esa promesa esta semana al mostrar un tráiler de Street Fighter 6 durante la retransmisión de State of Play de PlayStation el 2 de junio.

Capcom anunció oficialmente Street Fighter 6 en febrero de este año en un avance de aproximadamente 40 segundos con Ryu y el recién llegado Luke. El editor no reveló muchos detalles concretos en ese momento, pero prometió más detalles durante los meses de verano.

Después de su aparición en la presentación State of Play de junio de Sony, el roster de Street Fighter 6 aparentemente se filtró en línea en un arte conceptual que muestra 22 personajes nuevos y familiares.

by María Pastoriza