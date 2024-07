7 juegos nuevos que te recomendamos jugar en julio 2024

El 2024 está siendo un excelente año para lis amantes de los videojuegos. Este mes ha tenido grandes estrenos y acá te haremos 7 recomendaciones con los mejores títulos.

Ya estamos a mitad de año y el mundo de los videojuegos no pudiese estar en mejor momento. Grandes lanzamientos como Final Fantasy XIV: Dawntrail, la nueva expansión del popular MMORPG hacen su gala.

También está Zenless Zone Zero de HoYoverse, un juego de acción y RPG con combates frenéticos y una estética urbana vibrante. Pero no son todos, acá te compartimos 7 juegos nuevos que te recomendamos jugar en este mes.

Final Fantasy XIV Dawntrail

Dawntrial es la séptima expansión del querido MMO Final Fantasy XIV, y hay un montón de contenido nuevo al que hincarle el diente. La nueva y emocionante historia y el vibrante mundo de Tural mantendrán al Guerrero de la Luz y a sus amigos ocupados durante incontables horas.

También hay nuevos trabajos para probar en Dawntrail: los viper y el Pictomante. Los Víboras son guerreros DPS cuerpo a cuerpo que usan dos armas y son expertos en la velocidad y en debilitar a los enemigos.

Los Pictomantes, por otro lado, son una clase DPS mágica que se destaca en los ataques a distancia.Ya sea que quieras explorar los nuevos entornos, aprender ambos trabajos nuevos, o simplemente disfrutar de la última parte de la historia, los fans de FF14 no querrán perderse Dawntrail.

Zenless Zone Zero

Uno de los 7 juegos que te recomendamos para julio de 2024 es Zenless Zone Zero. Desarrollado por HoYoverse (los mismos de Genshin Impact y Honkai Star Rail), ZZZ también mantiene amplias listas de personajes como los juegos anteriores del equipo, pero incluye combates de acción, mazmorras explorables y elementos de juego roguelike.

Los jugadores, como Belle o Wise, emprenderán una aventura de fantasía urbana ayudando a Agentes a explorar mazmorras hostiles llamadas Cavidades. Es un juego imprescindible para los fanáticos de HoYoverse.

The First Descendant

The First Descendant es un shooter looter de la desarrolladora surcoreana NEXON. En este título lleno de acción, te conviertes en un Descendiente y debes luchar contra los invasores por la supervivencia de la humanidad.

Puedes completar misiones solo o en modo cooperativo con hasta 4 amigos, eligiendo entre varios personajes únicos. Si eres fan de Destiny 2 o de otros looter shooters, definitivamente deberías probar The First Descendant, especialmente porque es gratuito.

EA Sports College Football 25 regresa en julio de 2024 tras una década de ausencia. El juego incluirá modos como Ultimate Team, Road to Glory, Road to the College Playoffs y Dynasty, permitiendo a los jugadores construir equipos, vivir como estudiantes-atletas, competir por campeonatos nacionales y actuar como entrenadores universitarios. Es uno de los juegos deportivos más esperados del año.

Temporada 1 de XDefiant

Ubisoft revolucionó el género FPS con el lanzamiento de su juego gratuito XDefiant en mayo, y la Temporada 1 trae contenido emocionante.

Hay nuevas armas, un modo clasificado muy esperado, una facción y un mapa inspirados en Rainbow Six Siege, y un modo de juego de tipo Captura la Bandera. Tanto veteranos como nuevos jugadores encontrarán en esta temporada el momento ideal para sumergirse en la acción.

Anger Foot es un nuevo y colorido FPS de los desarrolladores Free Lives, publicado por Devolver Digital.

Descrito como una “ráfaga rápida de puertas y traseros pateados”, el juego te lleva a atravesar la caótica Shit City, usando tus pies mortales contra gánsteres y enemigos antropomórficos.Los tráilers muestran un juego vibrante y acelerado que no se toma demasiado en serio. Además, promete mucha rejugabilidad para aquellos que deseen dominar los niveles de diferentes maneras.

Flintlock: The Siege of Dawn

Flintlock: The Siege of Dawn ofrece una nueva experiencia estilo Soulslike de A44 Games. En este ARPG, controlas a Nor Vanek, un miembro de la coalición que debe luchar contra los Viejos Dioses para salvar a la humanidad de la extinción.

Para tener éxito, deberás usar armas de fuego y cuerpo a cuerpo, aunque la munición es escasa, por lo que deberás gestionarla con cuidado. Nor cuenta con la ayuda de Enki, su fiel compañero parecido a un zorro, que no solo la guiará por el mundo, sino que también puede imbuir sus habilidades de combate y desplazamiento con magia.

Los Dioses no serán fáciles de derrotar y tendrás que usar todas las habilidades a tu disposición para cerrar la puerta y salvar el mundo.

Y estas son nuestras 7 recomendaciones de videojuegos para julio de 2024. Esperamos que los disfrutes un montón. Y si esta guía te gustó, te invitamos a conocer los juegos móviles más destacados o el top de mejores videojuegos de los 90.