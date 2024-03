Bug con las Alas de Ícaro en Fortnite nos permite volar de forma infinita

El último bug con las Alas de Ícaro en Fortnite permite a los jugadores volar de forma infinita pero a cambio de no poder usar ningún otro tipo de objeto.

Las Alas de Ícaro han sido una de las incorporaciones de Fortnite que más han llamado la atención de los jugadores. Con ellas podremos desplazarnos, pero también atacar a los enemigos.

No obstante, un bug encontrado por un jugador ha descubierto que puede hacernos volar de forma infinita, pero si poder atacar a nuestros objetivos.

El bug de las Alas de Ícaro conmociona a la comunidad de Fortnite

El bug que afecta a las Alas de Ícaro hace que podamos desplazarnos libremente por el mapa como si las tuviésemos equipadas.

La persona que lo puso de manifiesto fue el jugador u/ovoKOS7 que enseñó cómo aparecía el bug en su personaje después de caer en picado hacia un enemigo.

“Estoy seguro de que podría haber seguido volando libremente por el mapa durante el resto de la partida”, escribía el afectado. “Sin embargo, no quería que me denunciaran por estar usando trampas”.

Rápidamente muchos de los usuarios se unieron a la conversación explicando que de no haber parado lo más probable es que hubiese recibido un ban por usar trampas.

“Me alegra un montón haber podido ver esto”, escribía un jugador. “Si me pasa a mí sabré que no es a causa de tramposos sub*****es”. De hecho, otros muchos jugadores agradecieron el jugador por tranquilizarlos y no hacer que entren en pánico por pensar que estarían presenciando una oleada de hackers.

Del mismo modo, otros muchos usuarios indicaron que también habían presenciado y les había afectado el mismo bug con las Alas de Ícaro en Fortnite.

De continuarse el bug lo más probable es que los desarrolladores de Fortnite lo deshabiliten. Sin embargo, de momento el objeto sigue disponible y es necesario para completar las últimas misiones de la temporada. Deberemos de estar atentos por lo que pudiese ocurrir.