Jugadores de Fortnite creen que esta infravalorada arma es la mejor

Muchos jugadores de Fortnite creen que esta infravalorada arma del Capítulo 5 es la “mejor” de todo el Battle Royale.

Desde su lanzamiento, Fortnite ha contado con un arsenal de armas memorables. Sin embargo, hay otras armas que han salido del radar y que los jugadores creen que son las mejores.

Jugadores de Fortnite creen que la pistola Ranger es la mejor arma

Un jugador hizo una declaración osada en el Reddit de Fortnite donde decía: “Esta [la Pistola Ranger] es la mejor arma que ha tenido Fortnite. No me arrepiento“.

“Sé que el Ar o incluso el Burst Smg son mucho más fiables, pero para mí, la Pistola tiene el mejor control y se siente realmente bien al usarla“, Finalizó.

Otros jugadores se sumaron a la moción y defendieron la opinión del creador del post con comentarios como: “La pistola ranger es una de las mejores armas tradicionales que hemos visto en el juego“.

Y aunque la mayoría de los comentarios fueron de apoyo, otros tenían opiniones distintas.

“En mi opinión y experiencia la pistola táctica es la mejor. Era un buen sustituto del fusil de asalto. No estoy seguro de que la pistola actual sea tan buena. Casi, pero no es lo mismo“, dijo un usuario. “El revólver es el arma más infravalorada de todos los tiempos. Si C3S3 no tuviera la ráfaga de percusión, sinceramente podría haber usado el revólver como mi AR durante esa temporada“.

Fortnite

La Pistola Ranger se añadió al principio del capítulo 5 y era única entre las demás pistolas gracias a su TTK extremadamente rápido y a la posibilidad de añadirle modificaciones, lo que hacía que a veces pareciese una SMG.

Y aunque no se haya llegado a una decisión unánime, es seguro que la pistola ranger se ha convertido en la favorita de muchos.