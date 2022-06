Cómo encontrar a Darth Vader en Fortnite y conseguir su sable láser mítico

Load More

Esta es el arma perfecta para derrotar a Darth Vader, sobre todo porque no tienes que preocuparte por quedarte sin munición. Apunta a la cabeza y asegúrate de que tienes cobertura cerca si la situación se complica.

Como todos los combates contra jefes en Fortnite, derrotar a Darth Vader no va a ser fácil. Tiene dos enormes barras de salud que hay que superar, así como unos intensos patrones de ataque que incluyen el uso de la fuerza para impedir que escapes.

En cuanto esto ocurra, salta y síguelo hasta el suelo. La nave espacial no estará marcada en el mapa, pero podrás detectarla desde la distancia, ya que emitirá una luz azul.

Acabar con él no es fácil, pero merece la pena, ya que todo aquel que consiga derrotar al icónico villano de Star Wars podrá reclamar el Sable Láser de Darth Vader, una flamante arma Mítica que puede ser lanzada a los jugadores como un bumerán.

by Francisco García