¿Dónde encontrar los guantes gancho en Fortnite y cómo usarlos?

Load More

El capítulo 3, temporada 3 de Fortnite introdujo un montón de nuevas características para el Battle Royale. Entre ellas destacan usar a los animales salvajes como monturas o Darth Vader en el pase de batalla. Pero eso no es lo único, ya que Epic Games ha incluido un nuevo elemento en el botín del mapa: los guantes gancho.

¿Quieres saber dónde encontrar los guantes gancho en Fortnite pero no tienes clara su localización? Pues no sufras más porque te traemos todo lo que necesitas saber conseguir uno y dar vueltas por toda la isla con ellos.

by Paula González