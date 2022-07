Cómo encontrar la puerta secreta de Ruinas Arruinadas en Fortnite

Load More

Cuando recojamos el artefacto raro empezará a retumbar el templo, pero no pasará nada más que eso. Una vez lo tengamos tendremos que salir.

Una vez que entremos deberemos de tener cuidado con las trampas que estarán dispuestas a lo largo de las paredes debido a que estas nos dispararán dardos nada más que pasemos . No obstante, siempre podremos destruirlos con un arma para evitar daños innecesarios.

No debería ser demasiado difícil de encontrar, pero ten en cuenta que probablemente habrá un montón de otros jugadores que querrán encontrar y abrir esta puerta secreta. Es decir, que lo más probable es que nos encontremos con enemigos en esta zona.

¿Te preguntas dónde encontrar la puerta secreta de Ruinas Arruinadas en Fortnite? ¿Estás pasándolo mal porque no consigues abrirlo? Aquí está todo lo que necesitas saber para completar la tarea.

by Paula González