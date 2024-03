Cómo ganar en Fortnite: 8 consejos para mejorar y conseguir la Victoria Magistral

Tanto si tu objetivo es asegurarte una Victoria Magistral en Fortnite como mejorar tu juego, te ofrecemos consejos y técnicas esenciales para elevar tus habilidades en Battle Royale y ganar la próxima partida.

Fortnite ha ganado una inmensa popularidad gracias a la sencillez de su formato Battle Royale. Pero entender sus mecánicas y estrategias es esencial para navegar por la isla efectivamente.

Hay muchas habilidades clave que tendrás que dominar si quieres ganar en Fortnite. Para conseguir la victoria, hay varios consejos que te ayudarán, al menos, para llegar lejos en la partida. Así que aquí tienes una lista de ocho consejos para ganar tus partidas, o llegar lejos, en Fortnite Capítulo 5 Temporada 2.

8 Consejos para mejorar y ganar en Fortnite

1. Encuentra los mejores lugares para aterrizar

Si aún no te has iniciado en Fortnite, te recomendamos que salgas del autobús de batalla más tarde que los demás y aterrices en un lugar tranquilo. Así tendrás más tiempo para recoger armas, abastecerte de munición y reunir materiales, en lugar de lanzarte de cabeza a una batalla que puede que no ganes.

Siempre que decidas abandonar el autobús, querrás al menos aterrizar cerca de un punto de interés o punto de referencia, ya que tienen más armas y munición que las zonas desoladas. Elige uno alejado de la ruta de vuelo del autobús de batalla y habrá menos gente allí. Evita lugares populares como el Monte Olimpo.

2. Aprende a construir

Uno de los aspectos más singulares del juego y que lo diferencia de otros juegos de battle royale es la construcción. Puede parecer intimidante o incluso una pérdida de tiempo al principio, pero dominar el arte de la construcción podría ser la diferencia entre perder y ganar en Fortnite.

Tendrás que conseguir materiales al principio de la partida para tener una buena reserva para las batallas posteriores. Puedes hacerlo atacando casi cualquier estructura u objeto del juego con tu pico. Hay tres tipos de materiales: Madera, Piedra y Metal. La madera es débil pero se construye más rápido, mientras que el metal es fuerte pero se construye más despacio. La piedra es un buen término medio.

Construir rampas puede llevarte a lugares altos -lo que es útil si estás atrapado entre la tormenta y una montaña-, mientras que los muros pueden defenderte a ti y a tus compañeros de equipo del fuego enemigo. Un consejo básico es construir un cubo a tu alrededor, lo que resulta especialmente útil para curar o revivir a compañeros de equipo.

Si aún así sientes que construir no es lo tuyo, siempre puedes jugar el modo Cero Construcción.

3. Mantén una buena variedad de armas en tu equipo

Apenas aterrizas en la isla, lo primero que debes hacer es buscar armas. Necesitarás al menos una para defenderte, pero ¿por qué parar ahí? Debes seguir buscando en cofres para encontrar las armas más poderosas a medida que avances en la partida para ayudarte a ganar en Fortnite.

Un equipo equilibrado te permitirá enfrentarte a cualquier situación. Te recomendamos un rifle de asalto para enfrentarte a rivales a media distancia, un subfusil o una escopeta para dañar a los enemigos a corta distancia, un rifle de francotirador para acabar con objetivos lejanos o un arma explosiva para derribar muros y enemigos a distintas distancias.

Aunque puedes variar estas elecciones según tus gustos y habilidades, ya que quizás no seas el mejor con francotiradores y prefieras llevar otra escopeta o subfusil para combatir más a corta distancia, por ejemplo.

4. Modifica tus armas

Una vez que hayas jugado unas cuantas partidas y hayas averiguado qué arma (o armas) te sientes más cómodo utilizando, es una buena idea acostumbrarte a modificarlas cuando tengas la oportunidad. Esto las hará más potentes y te ayudará a derribar a tus oponentes.

Para ello, visita uno de los muchos bancos de mejoras repartidos por la isla. Necesitarás lingotes de oro para pagar las mejoras: puedes conseguirlos completando recompensas, registrando cajas fuertes y cajas registradoras, destruyendo cajas registradoras y eliminando oponentes.

5. Escucha los pasos de tus enemigos

Cuando estás en medio de una partida, es fácil olvidar algunas de las cosas sencillas que puedes hacer para ganar ventaja sobre tus oponentes. El diseño de sonido en Fortnite es genial; los pasos de un oponente pueden hacerte saber cuándo están cerca, e incluso revelar si están por encima o por debajo de ti en un edificio.

Si quieres aprovechar al máximo los sonidos de Fortnite, te recomendamos que juegues con unos auriculares decentes. De esta forma podrás evitar distracciones y escuchar el juego con mayor claridad, lo que podría darte la ventaja que necesitas para ganar en Fortnite.

Si no tienes los mejores auriculares para escuchar pasos, no te preocupes, puedes activar la visualización de efectos de sonido en los ajustes del juego, lo que te será de gran ayuda.

6. Cambia los ajustes de sensibilidad de tu mando

Aunque los ajustes estándar de Fortnite suelen ser un buen punto de partida para la mayoría de los jugadores, puede que alterarlos te ayude a mejorar en el juego. Al fin y al cabo, el estilo de juego de cada uno es diferente.

Uno de los mayores cambios que puedes hacer es la sensibilidad del mando o de tu ratón, según con cuál juegues. Esto te ayudará a estabilizar tus movimientos al apuntar y a conseguir esos importantísimos disparos a la cabeza, que infligen mucho más daño que los disparos normales al cuerpo. También puedes cambiar tus preferencias de construcción.

Accede a los ajustes de Fortnite haciendo clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha del juego mientras juegas o esperas en el vestíbulo. Aquí puedes modificar los niveles de sensibilidad, pero también merece la pena echar un vistazo a los demás ajustes. Puede que haya algún cambio sencillo que te sea de gran ayuda.

7. Escóndete hasta el final de la partida

Tanto si estás de acuerdo con este método como si no, no se puede negar que esconderse y ser sigiloso es una forma estupenda de aumentar tus posibilidades de ganar en Fortnite. La mejor forma de hacerlo es evitar las ubicaciones con nombre y permanecer lo más cerca posible de la tormenta, solo moviéndote al siguiente círculo en el último momento.

Utiliza tu tiempo en las sombras (o en la hierba alta) para concentrarte en construir el equipo perfecto, maximizar tu salud y tu escudo y recoger material con el que construir. Cuando solo queden unos pocos jugadores, será el momento de pasar a la ofensiva, aunque deberás seguir siendo cauteloso.

Un buen consejo es llegar al punto más alto dentro del círculo para poder explorar la zona. Si no puedes hacerlo, busca una casa o un edificio para tener una defensa extra. Luego, espera a que otros jugadores combatan entre ellos para encontrarlos debilitados y acabar con ellos.

8. Aprende de tus errores

Una de las cosas más importantes que puedes hacer en Fortnite es aprender. Tus primeras partidas estarán sin duda llenas de errores, ya que aterrizarás en zonas llenas de enemigos y serás eliminado enseguida, o construirás estructuras accidentalmente cuando intentes disparar a un oponente (sí, hablamos desde la experiencia).

La mejor forma de aprender es volver a ver tus repeticiones, que puedes encontrar desplazándote hasta la sección “Carrera” cuando estés en el vestíbulo. Aquí encontrarás grabaciones de tus partidas más recientes, que podrás estudiar para averiguar por qué has perdido y qué puedes hacer mejor la próxima vez.

En definitiva, mejorar en Fortnite se reduce a práctica, práctica y más práctica. Pero si sigues estos consejos, estarás en el buen camino para ganar y asegurarte esas victorias reales.