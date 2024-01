Crossover de Fortnite y Devil May Cry: rumores y filtraciones de skins

Según los informes y las posibles pistas del arte del juego, el próximo conjunto de skins crossover de Fortnite será de Devil May Cry. ¿Pero hasta qué punto son válidos estos rumores, y Fortnite incluirá realmente a Dante de la serie Devil May Cry?

Fortnite es famoso desde hace tiempo por su increíble cantidad de crossovers de skins, trayendo personajes de otros juegos y medios en eventos y crossovers de skins. El gran número y variedad de cruces hace que sea imposible predecir qué es lo próximo que llegará al juego.

Y, aunque Fortnite ya ha visto subir al Autobús de Batalla a muchos personajes de los títulos más emblemáticos de los videojuegos, todavía hay varias series emblemáticas que aún no han conseguido su propia skin.

Devil May Cry parece ser la próxima serie en entrar en escena.

Se rumorea una colaboración entre Devil May Cry y Fortnite

Cuando se trata de la serie DMC, es realmente difícil saber qué iteración de los personajes icónicos de la serie obtendremos. Dante, Vergil y Nero son los tres elegidos obvios, aunque Trish y Lady son pilares de la serie por derecho propio.

Sin embargo, los diseños de los tres personajes principales han cambiado drásticamente a lo largo de los años, especialmente el de Dante. Es difícil imaginar que vayan a utilizar los diseños del reinicio de DmC, pero, aparte de eso, realmente está en el aire.

También se rumorea que Jake Sully, de Avatar (James Cameron), se unirá a ellos.

La fuente de ambos rumores es el podcast XboxEra, donde incluso los presentadores del programa dijeron que había que tomarse estos rumores con cierto recelo.

“Esta semana me dijeron que Devil May Cry iba a llegar a Fortnite, y me quedé como… Hostia puta”, afirmó Nick. Su fuente cree que Dante está asegurado, pero el otro personaje que lo acompañará no está claro.

Además, las especulaciones de la comunidad hacían pensar a los jugadores que Dante llegaría pronto a Fortnite debido a una pista en la pantalla de carga. Y, aunque muchos en la comunidad pensaron que el personaje que aparecía en la pantalla de carga era Hope, no coincide exactamente si se mira más de cerca.

En consecuencia, los rumores sobre Dante tienen mucho más peso que el de Avatar. Nick, el presentador de Xbox que difundió los rumores sobre estas skins, no confiaba demasiado en Jake Sully.

“El otro del que me hablaron un poco raro era Jake Sully de Avatar”, dijo. “Los Na’Vi son como súper altos. No sé cómo funcionaría eso en Fortnite”.

Ambos rumores deben tomarse con cautela, pero el de DMC en particular ya tiene a los fans de la franquicia entusiasmados y publicando memes en Twitter.

Te mantendremos informado de cuándo sale la próxima colaboración de Fortnite, tanto si se trata de un crossover de DMC como si no.

