Anime de Devil May Cry: todo lo que sabemos

Netflix anunció un nuevo anime de Devil May Cry y dio un primer vistazo a la serie. Aquí está todo lo que sabemos.

Devil May Cry ha sido uno de los mayores éxitos de Capcom, que lanzó por primera vez este juego repleto de acción y cacería de demonios en 2001. Desde entonces, se ha convertido en una franquicia clásica muy apreciada por los fans.

Gira en torno al icónico personaje principal, Dante, un poderoso cazador de demonios que se esfuerza por proteger al mundo de los demonios malignos con un arsenal de armas. Sus habilidades únicas se deben a que es hijo de un demonio y absorbió los poderes de su padre para convertirse en un cazador ideal. A medida que avanza la historia, forma equipo con sus compañeras Trish y Lady, e incluso se enfrenta a su malvado hermano Virgil.

Los fans no han experimentado una serie animada de Devil May Cry desde 2007. Sin embargo, en 2018, el productor del aclamado anime de Castlevania en Netflix, Adi Shankar, reveló que una serie animada de Devil May Cry estaba oficialmente en producción con el servicio de streaming.

Cinco años después, Netflix por fin ha compartido el primer vistazo a la serie de anime durante su evento Drop 01 Showcase, con un tráiler teaser y nuevos detalles, esto es todo lo que sabemos:

¿De qué se trata el anime?

El anime de Devil May Cry de Netflix se estrenará en la plataforma de streaming en colaboración con Capcom.

Studio Mir ha animado la serie y anteriormente se encargó de animar varios programas de gran prestigio, como Mis Aventuras con Superman y La Leyenda de Korra.

La serie se titula simplemente “Devil May Cry” y solo se han dado unos breves detalles, pero aún no se ha revelado el argumento del anime con una sinopsis completa de la historia general y qué esperar.

Trailer de Devil May Cry

Sin embargo, los fans han podido echar un vistazo al anime con un breve tráiler de anuncio en el evento DROP 01 de Netflix. La breve secuencia animada muestra a Dante dando una voltereta hacia atrás mientras dispara sus pistolas y se le oye gritar “¡Wohoooo!”

¿Hay fecha de salida para el anime de Devil May Cry?

El anime de Devil May Cry aún no tiene fecha de estreno oficial por parte de Netflix.

Sin embargo, al final del tráiler de presentación confirma que “llegará pronto” al servicio de streaming, y muchos esperan que se estrene en 2024.