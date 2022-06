Dónde encontrar todos los NPC en Fortnite Temporada 3 Capitulo 3

Load More

Vale la pena señalar que los NPC no siempre permanecen estáticos, por lo que algunos de ellos podrían acabar moviéndose por el mapa en el futuro. Por ahora, sin embargo, estas son las ubicaciones en las que deberías poder encontrarlos.

Estos son todos los NPC disponibles actualmente en el capítulo 3 de Fortnite. Como puedes ver, no hay tantos como antes; de hecho, solo hay 25 NPCs en comparación con los 46 disponibles en el capítulo 2 de la temporada 6.

by María Pastoriza