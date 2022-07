Cómo conseguir skins gratis en Fortnite 2022 (julio)

Load More

Técnicamente no es gratis, pero si somos parte del Fortnite Crew recibiremos un montón de recompensas incluyendo una nueva skin y cosméticos cada mes por 10€.

Otra forma es obteniendo códigos de skins en las redes sociales. No obstante, ten muchísimo cuidado y comprueba que son perfiles oficiales debido a que existen muchísimas estafas.

De vez en cuando, Epic Games organiza torneos temáticos para personajes de crossovers como en The Flash. Ahí en los jugadores con más rango pueden conseguir la skin gratis antes de que salga a la venta en la tienda.

El éxito indiscutible de Battle Royale de Epic Games, Fortnite , es conocido tanto por sus crossovers en skins como por su acción vertiginosos. Sin embargo, pueden ser bastante caros, sobre todo, cuando son personajes conocidos como Wonder Woman o Resident Evil .

by Paula González