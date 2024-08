Five Nights at Freddy’s en Fortnite: rumores y filtraciones

Los rumores de un crossover Fortnite x Five Nights at Freddy’s empiezan a arreciar, mientras los fans claman por la llegada de la icónica serie de survival horror a la isla.

El battle royale de Epic no es ajeno a las grandes colaboraciones, ya que solo en el la tercera temporada del Capítulo 5 aparecen la serie Fallout, Magneto de Marvel e incluso Piratas del Caribe. Pero, con la 4ª temporada en el horizonte, los jugadores esperan que los desarrolladores se guarden una gran sorpresa bajo la manga.

¿Llegará un crossover de FNAF a Fortnite?

Por el momento no hay confirmación oficial de que se esté planeando un crossover de Five Nights at Freddy’s en Fortnite. Los desarrolladores de ambos juegos no han mencionado nada sobre una colaboración, pero todos los rumores apuntan a una fecha de lanzamiento en este mismo mes de agosto.

Este crossover ya se rumoreó hace 4 años, por lo que los jugadores lo llevan esperando mucho tiempo.

Explicación de los rumores sobre el crossover de Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s celebra su décimo aniversario en agosto, y los desarrolladores han estado insinuando una colaboración secreta. En principio estaba previsto para el 6 de agosto, pero al final se anunció el día 5:

Five Nights at Freddy’s tendrá crossover con Dead By Daylight. Estos dos juegos survival horror han decidido unir fuerzas dos meses antes de Halloween. Lo que deja fuera de juego a Fortnite. De momento, ya que los jugadores no pierden la esperanza.

Puede que para Halloween se guarden, en cambio, la colaboración con Fortnite. Five Nights at Freddy’s podría no encajar de buenas a primeras en la historia del Battle Royale, pero ese es un argumento un poco manido. Fortnite tiene colaboraciones de todo tipo, y no sería la primera vez que vemos criaturas extrañas en el juego.

Tocara esperar y ver cómo se desarrollan los rumores y filtraciones. Estad atentos a este artículo, pues lo actualizaremos con cualquier novedad.