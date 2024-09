Las mejores Frutas del Diablo en One Piece: ¿cuál es la más poderosa?

El mundo de One Piece está lleno de poderosas frutas del diablo que conceden poderes increíbles cuando alguien las consume, pero, ¿cuál es la más poderosa?

Las frutas del diablo son un elemento muy importante en el mundo de One Piece, ya que no son frutas comunes, sino que otorgan poderes inimaginables a todos aquellos que las prueban. Un ejemplo de esto es el protagonista del anime, Monkey D. Luffy, quien se volvió mega poderoso tras consumir la fruta del diablo ‘Hito Hito no Mi’.

El artículo continúa después del anuncio.

No hay dos Frutas del Diablo con los mismos poderes. Sin embargo, hay una particularidad que une a todos y cada uno de los que las han comido: obtienen superpoderes y por alguna razón, pierden la capacidad de nadar. De todas formas, acá te hablaremos de las frutas del diablo más poderosas.

El artículo continúa después del anuncio.

10. Toshi Toshi

Toei Animation

Antes no se consideraba gran cosa, es más, ni siquiera la hubiéramos incluido en esta lista, pero poco a poco todos nos damos cuenta que la fruta del diablo de Booney podría ser una de las más poderosas hasta la fecha.

El artículo continúa después del anuncio.

Ya vimos la capacidad de Bonney para manipular las edades de las personas que la rodean. Sin embargo, también puede cambiar libremente su propio estado, lo que le permite transformarse en cualquier cosa que su yo futuro podría ser. Como vimos en el manga, fue capaz de convertirse en una versión del dios del Sol Nika.

9. Pika Pika

La fruta Pika Pika de One Piece tiene que estar sí o sí en la lista. Kizaru, un aterrador almirante de la Armada es el que la consumió y desde entonces puede convertir su cuerpo en luz, lo que significa que se vuelve increíblemente rápido y ágil.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esta fruta del diablo también tiene fines bélicos, ya que le permite disparar rayos láser a sus enemigos y crear una hoja de luz para luchar cuerpo a cuerpo. Es una de las frutas del diablo más versátiles y poderosas.

8. Fruta Op-Op

Crunchyroll

También conocida como la fruta ‘Operación Operación’, esta fruta del diablo del tipo paramecia hace que el que la haya consumido tenga la capacidad de crear una “sala de operaciones” en donde tiene el control absoluto de todo lo que sucede ahí.

El artículo continúa después del anuncio.

Actualmente, está en manos de Trafalgar D. Water Law, un joven pirata de North Blue con una historia bastante triste. Esta fruta le da el poder de manipular a quienes se encuentren dentro de su esfera de influencia, permitiéndo incluso extraer corazones y extremidades sin causar la muerte.

El artículo continúa después del anuncio.

Con esta habilidad, Law puede teletransportar personas durante una pelea, generar ondas de choque devastadoras y evadir ataques entrantes. Además, se dice que podría realizar un Procedimiento de Inmortalidad, sacrificando su vida para que otra persona viva eternamente, aunque esto no ha sido confirmado todavía.

El artículo continúa después del anuncio.

7. Nikyu Nikyu

Otra de las frutas del diablo de One Piece de tipo paramecia que agregamos a nuestra lista es la Nikyu Nikyui o “Fruta Zarpa Zarpa”, la cual fue ingerida por Bartholomew Kuma. Esta fruta le permite repeler cualquier cosa que toque a través de las zarpas que se manifiestan en sus manos, incluidas personas y objetos.

Esta habilidad es extremadamente útil en combate, ya que Kuma es capaz de lanzar por los aires a sus oponentes, desviar ataques y evitar que él mismo resulte herido por cualquier objeto que se acerque. También es capaz de afectar a la memoria de las personas y algunos sospechan que puede llegar a permitir a Kuma teletransportarse, tanto él o a otra persona, manipular sus almas e incluso borrar sus recuerdos. Escalofriante.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

6. Soru Soru

Crunchyroll

Esta fruta también se conoce como la ‘fruta Alma Alma’ y le pertenece a Big Mom, uno de los personajes más poderosos, otorgándole la habilidad de controlar y manipular las almas y animar cualquier tipo de objeto que desee.

Esta habilidad de la Fruta del Diablo pone los pelos de punta ya que ordena a poderosas armas vivientes como Zeus y Prometeo a que se enfrenten a sus enemigos. Otro beneficio que otorga es animar distintas partes de su cuerpo para que se curen solas.

El artículo continúa después del anuncio.

Además, como extraer un alma reduce la esperanza de vida de la víctima y puede ser mortal al instante, también posee la capacidad de matar a voluntad. Aterrador, ¿verdad?

El artículo continúa después del anuncio.

5. Hie Hie

La Hie Hie, o ‘Fruta Hielo Hielo’, del ex almirante de la Marina, Kuzan, es sin duda una de las frutas del diablo más poderosas de todos los tiempos. Esta es de tipo Logia y proporciona a su usuario la capacidad de conjurar, manipular y transformarse el hielo a voluntad, aturde a sus objetivos y permite caminar sobre el agua.

El artículo continúa después del anuncio.

Sus versátiles usos la hacen formidable en la batalla, pero también útil en la vida cotidiana. De hecho, esta fruta es tan poderosa que convirtió la mitad del paisaje de Punk Hazard en una tierra helada y árida.

4. Magu Magu

Toei Animation

Esta Fruta del Diablo de tipo Logia la consumió el almirante Akainu, uno de los marines más poderosos de One Piece. Conocido por su naturaleza implacable y a menudo brutal, este temible poder le encaja a la perfección debido a su capacidad destructiva.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, la fruta no solo le permite a Akainu incinerar todo lo que esté a su alcance. También tiene la habilidad de hacer caer meteoritos en llamas desde el cielo y de mantener a raya a sus oponentes. A nadie se le ocurriría acercarse demasiado, ya que corren el riesgo de terminar incinerados.

3. Gura Gura

Utilizada en su día por el difunto Barbablanca, uno de los personajes más importantes del arco final. Esta Fruta del Diablo hace honor a su nombre. Permite crear poderosas ondas de choque similares a terremotos, tan potentes que incluso pueden provocar tsunamis.

El artículo continúa después del anuncio.

En el anime descubrimos cómo Barbablanca utilizó el poder de su Fruta del Diablo para obtener el dominio total de los mares, partir la isla de Marineford por la mitad e incluso crear olas de tsunami capaces de destruir cualquier ejército. Es por eso que está en tercer lugar.

El artículo continúa después del anuncio.

2. Yami Yami

Crunchyroll

Esta fruta del diablo de One Piece le pertenece al poderoso y temido pirata Barbanegra, otorgándo el poder de controlar la oscuridad y manipular la gravedad. Gracias a esta habilidad, Barbanegra puede absorber y desactivar los poderes de otros usuarios de Frutas del Diablo, sumergiéndolos en un abismo oscuro que destruye todo, sin importar su fuerza.

El artículo continúa después del anuncio.

Las Frutas del Diablo en One Piece son uno de los elementos más creativos del anime shonen. A medida que la serie avanza, vemos cómo los poderes de los usuarios de estas frutas evolucionan y se desarrollan. Esto asegura que Eiichiro Oda, el creador de One Piece, siempre tenga alguna sorpresa preparada para mantener a los fans intrigados.

1. Hito Hito: Modelo Nika

Crunchyroll

Esta es una de las mejores frutas del diablo que existen en One Piece y claro, el poseedor de esta es nada más y nada menos que nuestro protagonista, Monkey D. Luffy, líder de los Piratas de Sombrero de Paja.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En un principio, todos pensábamos que se trataba de la fruta Gomu Gomu(Goma Goma), la cual permitía que el cuerpo de Luffy fuera flexible y se estirara como si se tratase de una goma.

Sin embargo, en realidad posee la fruta Humano-Humano. Esta confiere a Luffy la forma y los poderes del antiguo Dios del Sol llamado Nika, de los que se dice que son de los más potentes de toda la serie. En otras palabras, Luffy tiene total libertad sobre su propio cuerpo y puede manipular su entorno como si fuera de goma. Es por eso que es la mejor fruta del diablo de todo One Piece.

El artículo continúa después del anuncio.

Tendremos que esperar y ver si se introduce una nueva y poderosa fruta del diablo en One Piece, sobre todo ahora que la historia está entrando en su arco final. Actualizaremos el artículo si esto sucede.