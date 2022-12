Los mejores códigos de Fortnite para mapas de escondite del Creativo

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

Fortnite Creativo permite a los jugadores diseñar y jugar la partida de sus sueños en mapas personalizados. Uno de los géneros más populares es el del escondite, así que hemos reunido todos los mejores códigos para utilizarlos.

Cuando Epic Games introdujo el modo Creativo en Fortnite en 2018, dio a los jugadores acceso a un enorme modo sandbox con la oportunidad de crear una serie de juegos originales, como deathruns, RPG y, por supuesto, el escondite. También tenemos los mejores códigos de Fortnite para mapas Deathrun en Modo Creativo

La mayoría de estos populares mapas de escondite adoptan la forma de Prop Hunts, un género divertido que permite a los jugadores adoptar la forma de diversos objetos, desde tractores hasta retretes, todo ello mientras evaden a un buscador asignado.

A continuación, encontrarás algunos de los mejores códigos de mapas de escondite a los que puedes jugar ahora mismo, desde misterios de asesinatos en mansiones hasta un Prop Hunt de arcade retro que te hará sentir muy nostálgico.

Los mejores códigos de mapas de Fortnite de Escondite en el Creativo

Nombre Código Creador The Mall is Closing Hide and Seek 3227-8700-3877 ingamingcarnageig Christmas Themed Hide and Seek 2137-7520-1857 birra Carnival Hide and Seek 8698-8038-7328 mtl_rellik Area 51 First Person Hide and Seek 4909-3532-4209 teamhorizon The Simpsons Prop Hunt 8871-0352-3843 marablind Friday the 13th 4250-7193-5946 jxdvn Prop Hunt Infinite 7263-1478-7522 puzzler Indoor Water Park Prop Hunt 0139-3586-5803 eatyoushay Mansion Murder Mystery 9850-2841-2309 abstraktdan The Yacht Hide and Seek 2504-2038-5775 ajcplays Honey I Shrunk Fortnite 4185-2533-4702 mtl_rellik SpongeBob Prop Hunt 9653-5730-7935 Marablind Roller Disco Prop Hunt 3948-7015-9316 EsmeeSays Home Alone Prop Hunt 1468-8833-8480 Marablind

Sin embargo, todos son increíblemente divertidos, así que asegúrate de probar todos los que salen en la lista de arriba.

The Mall is Closing Hide and Seek: 3227-8700-3877

Epic Games / thegamecarnageig

Si eres fan de la serie de Netflix Stranger Things, ¡este mapa es perfecto para ti! The Mall is Closing Hide and Seek te sitúa en el icónico centro comercial Hawkins Starcourt Mall. Haz un nostálgico viaje a los años 80 y descubre todos los secretos que esconde en esta emocionante experiencia para un jugador. ¡Hay un montón de cosas extrañas que encontrar!

Christmas Themed Hide and Seek: 2137-7520-1857

Epic Games / birra

Nunca es demasiado pronto para contagiarse del espíritu navideño, y este mapa lo hará por ti. Disfruta de un divertido juego del escondite en este mapa navideño cubierto de nieve. Está lleno de alegría, árboles de Navidad, decoraciones de colores y un montón de regalos que encontrar. Divertido y festivo, con magníficos lugares donde esconderse: ¿qué más se puede pedir?

Carnival Hide and Seek: 8698-8038-7328

Epic Games / mtl_rellik

Uno de los mejores mapas que hemos visto en Fortnite Creativo es este mapa Carnival Hide and Seek. Todo lo que esperarías ver en un parque de atracciones está aquí, desde una montaña rusa hasta una casa de espejos e incluso un túnel del amor, que ofrece innumerables lugares para esconderte, y sí, puedes subirte a la gran noria que ves.

Area 51 First Person Hide and Seek: 4909-3532-4209

Epic Games / TeamHorizon

Si deseas una experiencia única de escondite, este mapa del Área 51 ofrece exactamente eso, ya que en realidad jugarás en modo de primera persona, una perspectiva que no se ve a menudo en Fortnite. Este mapa es absolutamente enorme, y aunque jugar en primera persona hace que sea un poco difícil esconderse ya que no puedes ver a tu personaje, todo se suma al desafío general. Ponte una skin de Alien para hacer las cosas más inmersivas.

Friday the 13th: 4250-7193-5946

Epic Games / jxdvn

Un juego de escondite es aún más divertido cuando se mezcla con un poco de terror. Este mapa es un poco diferente del resto, ya que seis campistas tienen la opción de esconderse y sobrevivir la noche o derrotar a Jason para ganar. Con el telón de fondo del Campamento Crystal Lake de la icónica película Viernes 13, la experiencia es única.

The Simpsons Prop Hunt: 8871-0352-3843

Epic Games / marablind

La familia animada favorita de todos es Los Simpson, ¿verdad? Si bien parece poco probable un crossover oficial con la creación de Matt Groening, la amada serie se ha incorporado al universo Fortnite con un mapa Prop Hunt que recrea la icónica casa de la familia. Incluso encontrarás la casa del árbol de Bart en el patio trasero.

Prop Hunt Infinite: 7263-1478-7522

¿Buscas una gran dosis de nostalgia para acompañar tus travesuras del escondite? Prop Hunt Infinite podría ser el mapa para ti. Lleva a los jugadores a los viejos tiempos de las salas de juegos de neón, con videojuegos, premios de peluche gigante y un restaurante de comida rápida. También hay una nueva arena de Laser Tag en el mapa para mantener las cosas realmente retro.

Indoor Water Park Prop Hunt: 0139-3586-5803

Epic Games / eatyoushay

Este mapa de Fortnite Creativo lleva a los jugadores a un parque acuático cubierto. Tiene toboganes de agua, un vendedor de helados e incluso vestuarios completos con cabinas de ducha. Los detalles aquí son geniales y marcan un cambio con respecto a los entornos que normalmente verías en el modo Battle Royal del juego.

Mansion Murder Mystery: 9850-2841-2309

Otra desviación del mapa tradicional de escondite, este Mansion Murder Mystery es un lugar brillantemente diseñado con enormes salas para explorar e incluso un cine. Un asesino anda suelto, y los inocentes deben trabajar con el Detective para descubrir quién es, sin ser eliminados ellos mismos.

The Yacht Hide and Seek: 2504-2038-5775

Epic Games / ajcplays

Agrega un poco de lujo a tu próxima ronda de escondite en The Yacht. Este popular punto de referencia apareció por primera vez cerca de Acantilados Arenosos en el Capítulo 2 Temporada 2 de Fortnite Battle Royale, y ahora los jugadores pueden volver a visitar el carguero abandonado en este mapa creativo. Te alegrará saber que la estatua dorada de Midas, el jacuzzi y la habitación privada de Miaúsculos todavía están aquí.

Honey I Shrunk Fortnite: 4185-2533-4702

Un clásico del cine es Cariño, he encogido a los niños, perfectamente recreado en este increíble mapa que no te debes perder. Aventúrate en el jardín entre hongos gigantes y estatuas de gnomos, luego busca los mejores escondites dentro de hormigueros y Venus atrapamoscas.

SpongeBob Prop Hunt

Este es un mapa ideal para todos los fans de Bob Esponja en Fortnite. Además de contar con impresionantes imágenes submarinas, todo el mapa es casi idéntico a Fondo de Bikini, como se ve en la popular serie de televisión. La experiencia en el juego es bastante emocionante y puede ser una buena escapada de la continua acción de battle royale.

Roller Disco Prop Hunt: 3948-7015-9316

Con una temática retro de los años 80, este mapa es sin duda una opción de primera cuando se trata de mapas de escondite en Fortnite Creativo. Con la movilidad adicional que proporcionan los patines, tendrás que ser bastante rápido para esconderte antes de que te pille uno de los cazadores.

Home Alone Prop Hunt: 1468-8833-8480

¿Hay algún lugar más adecuado para un emocionante juego de escondite que la casa de la emblemática Solo en casa? No harás bromas como Kevin, pero podrás explorar la casa que recuerdas de la película mientras intentas evadir al buscador asignado con unas buenas vibraciones navideñas.

Cómo cargar una isla creativa en Fortnite

Si no estás seguro de cómo usar un código de Isla Creativa en Fortnite, en realidad es bastante fácil. Puedes hacerlo desde el menú principal o cuando ya estés en el modo Creativo. Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Carga Fortnite y entra en el modo Creativo. Acércate a una grieta de isla destacada. Mantén pulsado el botón “Usar” para que aparezca el menú de códigos. Escribe el código de la isla que quieres visitar. Entra en la grieta para empezar.

Hasta aquí nuestra lista de los mejores mapas de escondite en el modo Creativo de Fortnite. Hay muchos más, y los iremos actualizando a medida que se publiquen nuevos mapas, así que vuelve pronto para ver más creaciones interesantes.