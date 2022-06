Mejores códigos de Fortnite para mapas Deathrun en Modo Creativo

Load More

Este mapa de SkylarGem combina aventura y terror con características clásicas de Deathrun para una experiencia totalmente espeluznante. Los jugadores deben luchar para “descubrir la oscura verdad” de la fábrica Tedi: Teddies of the Future, donde está sucediendo algo extraño. Recomendamos usar la skin Cuddle Team Leader para sumergirse realmente en este mapa.

¿Te gustan los asaltos? Entonces este mapa es para ti. Basado en el exitoso programa de juegos del Reino Unido The Void, este mapa presenta 20 niveles elegantes y diabólicamente difíciles que realmente pondrán a prueba tus habilidades de Deathrun.

No dejes que la colorida naturaleza de Rainbow Runners te engañe, este es un curso de Deathrun endiabladamente difícil que requiere que corras, vueles y dispares a través de 10 niveles únicos lo más rápido posible. El estilo visual simple y atrevido del creador snownymous es un placer para los ojos.

Otro mapa de Fortnite que ofrece algo único es The 1 Minute Deathrun del creador fhsupport . Está ambientado en un exuberante paisaje al aire libre, pero no tendrás tiempo para apreciar el diseño, ya que solo tienes un minuto para completar todo el recorrido. Es un gran desafío, pero es posible. Prepárate para muchos, muchos fracasos.

Este mapa Summer Splash de 25 niveles agrega un elemento completamente nuevo a la experiencia Deathrun, ya que competirás contra otros 15 jugadores. No solo tendrás que atravesar una serie de obstáculos de temática acuática, sino que también tendrás que recolectar monedas y vencer a tus oponentes hasta la línea de meta. Es frenético y muy divertido.

Uno de los mapas más imaginativos de esta lista es More Wacky Ways To Die, la última entrega de subcloning que ofrece hasta 15 niveles para avanzar, y cada uno tiene una forma más loca de morir que el anterior. Espera dinosaurios, juguetes gigantes y atracos a bancos.

Si estás triste por el final de la temporada spooky y estás buscando un Deathrun que te ayude hasta el próximo año, no busques más que este mapa del Tren Fantasma con temática de Halloween. Es un Deathrun de fácil dificultad, por lo que puedes concentrarte en disfrutar de un entorno macabro y una gran atención al detalle.

Con la temporada navideña acercándose rápidamente, no tendrá que buscar más allá de Frosty Farm del creador fhsupport para obtener un poco de alegría festiva. Mientras navega por el mapa, recolectando 20 regalos para desbloquear un nivel de bonificación, puede relajarse un poco y disfrutar de la atmósfera con este Deathrun de fácil dificultad.

En general, todos estos mapas tienen algo interesante que aportar. No dudes en probarlos todos, aunque morirás mucho. Avisado quedas. De paso, echa un vistazo a los mejores códigos de Fortnite para mapas de Gun Game del Creativo .

Advertencia: Los siguientes códigos de mapa de Deathrun pueden provocar lágrimas, rabietas y que los mandos se lancen por la habitación por pura frustración. No asumimos ninguna responsabilidad por eso, obviamente.

Desde que fue introducido por Epic Games en 2018, el modo creativo de Fortnite ha inspirado a los jugadores a crear mapas increíbles en una variedad de géneros, como Zone Wars, Gun Games o Hide and Seek. Uno de los más populares es Deathrun. Mira también los mejores códigos de Fortnite para mapas de Zone Wars del Creativo .

by María Pastoriza