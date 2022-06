Luke Skywalker de Star Wars podría aparecer pronto en Fortnite

Los detalles encontrados en una filtración de datos de Fortnite indican que Luke Skywalker, famoso protagonista de Star Wars, pronto aterrizará en la isla.

Fortnite ha sido anfitrión de actualizaciones de contenido relacionadas con Star Wars en el pasado. Una de esas actualizaciones se lanzó el mes pasado a tiempo para el Día de Star Wars, reintroduciendo varios sables de luz y atuendos que no son del Pase de batalla.

La actualización 21.10 que Epic Games implementó el 21 de junio agregó a Darth Vader a la mezcla, lo que permitió a los jugadores enfrentarse al Lord Sith para tener la oportunidad de empuñar su sable de luz.

Los rumores recientes afirmaron que personajes como Han Solo, Leia Organa y Luke Skywalker también entrarían en la refriega para 2023. Ahora ha surgido otra pieza de información notable para respaldar parcialmente el reclamo.

Según el filtrador FNBRintel, el parche 21.20 de Fortnite agregó un sable de luz para Luke con el nombre en clave de “NPC” adjunto.

FNBRintel postula que si Luke Skywalker se une a la diversión como un personaje no jugable, cumplirá la misma función que Darth Vader. Como tal, el personaje favorito de los fans podría llegar como un jefe contra el que los usuarios deben luchar para ganar su sable de luz.

Luke Skywalker could be coming to Fortnite sooner then we think!

In the latest update a new/updated lightsaber got added for him with the codename "NPC" so his NPC could work similar to how the Darth Vader one currently does! #Fortnite pic.twitter.com/GhCwORIffQ

— FNBRintel (@FNBRintel) June 21, 2022