Todas las skins y cosméticos de Fortnite Capítulo 3 temporada 3

A medida que tengamos más información iremos actualizando la noticia. Por ello, no te preocupes para desbloquear todas las skins y cosméticos del pase de batalla.

Mientras que la temporada 3 del capítulo 3 comenzó el 5 de junio de 2022, Epic Games ha confirmado que el Pase de batalla de temporada estará disponible el 17 de septiembre de 2022. No obstante, la fecha podría modificarse.

Con un coste de 950 PaVos (o si tienes Fortnite Crew no hace falta), el Capítulo 3, temporada 3 del pase de batalla de Fortnite nos trae 10 páginas con ocho aspectos diferentes. Muchos de ellos tienen estilos diferentes que podrán ir desbloqueándose a medida que vamos avanzando.

Fortnite ha dado el pistoletazo de salida al capítulo 3, temporada 3 y hay muchísimas nuevas skins y cosméticos para reclamar dentro del pase de batalla de la temporada. Para que no te pierdas ni un detalle te traemos todo lo que necesitas saber.

by Paula González