Las skins más raras de Fortnite: Top 10 en 2023

Fortnite se compone de cientos de aspectos que los jugadores apilan en sus taquillas. Sin embargo, si quieres presumir mientras saltas del Autobús de Batalla y te diriges a la isla, echa un vistazo a esta lista de las 10 skins más raras que podrían servirte.

Ya sea un personaje original como el híbrido humano-plátano Banano, un crossover popular como The Witcher, o incluso la superestrella del pop Ariana Grande, todo el mundo tiene sus aspectos favoritos en Fortnite a los que siempre vuelve.

Por supuesto, el factor más importante a la hora de elegir tu skin es su aspecto general y si conectas con ella, pero saber que una skin específica es rara y que no muchos otros jugadores lo tienen puede hacer que se sienta aún más especial.

Desde el lanzamiento del juego hasta el más reciente Capítulo 4 Temporada 3, aquí tienes las skins más raras de Fortnite.

Contenido

Epic Games

La skin más rara de Fortnite

En julio de 2023, el aspecto más raro de Fortnite es, sin duda, el de soldado de asalto aéreo.

Habiendo hecho su última (y única) aparición durante la primera temporada de Fortnite, es un aspecto que sólo los jugadores más dedicados y veteranos del juego pueden poseer.

¿Cuál es el aspecto más raro de la Tienda de objetos de Fortnite?

Epic Games

El aspecto más raro de la Tienda de objetos es el atuendo original de la Viuda Negra, ya que se pudo comprar por última vez en mayo de 2019. Eso significa que han pasado casi 1.500 días desde que apareció en la Tienda de Objetos.

Anteriormente, este honor correspondía al aspecto clásico de las Fuerzas Especiales, pero ese atuendo regresó finalmente a la Tienda de Objetos en abril de 2023.

Los 10 aspectos más raros de Fortnite en 2023

Desde el Bombardero Royale hasta Double Helix y más allá: aquí tienes las 10 skins más raras que probablemente no veas a lo largo de tus partidas en Fortnite.

10 – Señor Muerte

Epic Games

Los jugadores más veteranos recordarán a Señor Muerte, recompensa del pase de batalla de la Temporada 3 del capítulo 1.

La skin ha sido una broma constante en la comunidad de Fortnite, ya que estaba claramente basada en el personaje de Keanu Reeves, John Wick.

Las cosas se pusieron raras cuando, en 2019, Epic Games introdujo un aspecto oficial de John Wick en Fortnite. Esto significa que hay dos aspectos casi idénticos en el juego, pero mientras que el aspecto de John Wick ha vuelto a la Tienda de Objetos en múltiples ocasiones y es bastante común, Señor Muerte sigue siendo muy raro.

9 – Bombardero Royale

Epic Games

Otro aspecto que es poco probable que veas en Fortnite es el Bombardero Royale. La skin se pudo conseguir por primera vez como parte de un paquete de PlayStation 4 x Fortnite en 2018, y más tarde como parte de un paquete de mandos DualShock 4. Todavía se puede encontrar si buscas bien.

Todavía se puede encontrar si buscas bien, pero no te saldrá barata, y podría decirse que no merece la pena, ya que no es una skin muy interesante en comparación con las mejores skins que Fortnite ofrece en 2023.

8 – Demogorgon, de las skins más raras y terroríficas de Fortnite

Epic Games

Stranger Things de Netflix fue uno de los primeros crossovers importantes en aparecer en Fortnite, pero muchos fans ni siquiera saben de su existencia, ya que han pasado cuatro años desde que el Demogorgon y el Jefe Hopper estuvieron disponibles por última vez en la Tienda de Objetos.

Los fans llevan años pidiendo que los aspectos de Stranger Things vuelvan a Fortnite, pero teniendo en cuenta que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que aparecieron, no parece que eso vaya a ocurrir nunca.

7 – Guardia de Honor

Epic Games

Si quieres hacerte con la skin Guardia de Honor, hay malas noticias, ya que solo está disponible para aquellos que adquieran el smartphone Honor View 20, lo que la convierte en una de las skins más caras de la historia de Fortnite.

Todavía se puede conseguir, pero el coste de entrada increíblemente alto, unido al hecho de que mucha gente es fiel a sus marcas favoritas como Apple y Samsung, significa que el Honor Guard es automáticamente uno de los aspectos más raros de Fortnite. Además, nunca la hemos visto en una partida de battle royale… ¿y tú?

6 – Double Helix

Epic Games

Double Helix era otra skin que los fans de Fortnite solo podían conseguir comprando un dispositivo caro. Esta se incluía en un paquete de edición limitada de Nintendo Switch x Fortnite, que también daba a los jugadores un código DLC para cosméticos a juego y 1.000 paVos.

Aparte del elevado coste de adquisición de la consola, este paquete Nintendo Switch x Fortnite ya no está disponible para su compra en la mayoría de tiendas, así que si lo quieres tendrás que tener suerte y encontrar uno disponible a través de un vendedor externo, y desde luego no te saldrá barato si lo encuentras.

5 – Caballero Negro

Epic Games

El Caballero Negro solo estaba disponible para los jugadores que obtuvieran el máximo del primer Pase de Batalla de Fortnite en el Capítulo 1 de la Temporada 2, lo que significa que los jugadores no solo tenían que comprar el Pase de Batalla, sino también alcanzar el Nivel 70, por lo que el número de personas que posean esta skin será muy pequeño.

Puede que ese requisito no sea tan alto como los Pases de Batalla modernos, que tienen 100 niveles de cosméticos que superar, pero esto fue en 2017, cuando la base de jugadores era mucho menor. Han pasado cuatro años desde entonces, así que las posibilidades de ver esto en una partida de battle royale son increíblemente escasas.

4 – Viuda Negra

Epic Games

Se lanzó por primera vez en 2018 durante la gran conexión de Fortnite con Marvel Vengadores: Endgame, la icónica apariencia original de la Viuda Negra ha estado completamente ausente de la tienda de objetos desde mayo de 2019.

La única aparición de la Viuda Negra que hemos visto desde entonces es su más reciente skin Traje de Nieve, con uno de los trajes de Scarlett Johannson en la película de la Viuda Negra. Sigue siendo un misterio por qué la variante original nunca ha vuelto…

3 – Galaxy

Epic Games

Cuando Epic Games lanzó Fortnite para móviles, los jugadores con dispositivos Samsung Galaxy fueron los primeros en ser invitados a probarlo. Esta asociación continuó durante un tiempo, con bastantes cosméticos exclusivos vinculados a nuevos productos Samsung, pero ninguno ha sido tan demandado como la skin épica Galaxy.

Esta elusiva skin sólo estaba disponible para los jugadores que compraran un Samsung Galaxy Note 9 o un Samsung Galaxy Tab S4, pero más tarde fue sustituida por la skin Brillo en 2019 y ya no hay forma de conseguirla.

2 – Renegada Raider

Epic Games

Puede que el diseño no sea nada especial en comparación con otros aspectos más modernos, pero el Asaltante Renegado es muy querido entre los jugadores veteranos de Fortnite. Solo estaba disponible en la Tienda de objetos en el Capítulo 1 de la Temporada 1, y los jugadores tenían que alcanzar el Nivel 20 y gastar 1.200 paVos para conseguirla.

Si llevas este aspecto durante una partida, los demás jugadores sabrán que has estado visitando la Isla en partidas de battle royale desde el principio. Por lo general, eso bastaría para que el Asaltante Renegado se ganara el primer puesto de esta lista, pero hay un aspecto aún más raro…

1 – Soldado de asalto aéreo, la skin más rara de Fortnite

Epic Games

Al igual que la Renegada, el aspecto de Soldado de asalto aéreo es anterior a la introducción del ahora icónico Pase de Batalla, y sólo se podía comprar en la Tienda de objetos en el Capítulo 1, Temporada 1, por 1.200 paVos tras alcanzar el Nivel 15.

Aunque el requisito de nivel no era tan alto, la mayoría de los jugadores optaron por comprar el aspecto Renegada en su lugar, y se ha convertido, en general, en un personaje mucho más reconocible.

No hay tanta gente que tenga o recuerde esta skin, así que es sin duda la más rara de Fortnite.