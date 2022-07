Build de Klee en Genshin Impact: mejores Artefactos y Armas

Load More

Sin embargo, para ayudar a que sus bombas realmente funcionen, personajes como Venti y Sacarosa , que ayudan a unir a los enemigos con Anemo, son súper poderosos. Xingqiu y Diona también son excelentes elecciones. El primero es un gran Sub DPS que puede ayudar a aplicar Vaporizado, mientras que Diona puede ayudar a aplicar Derretido.

Si acabas de tener a Klee en sus manos, o si la has tenido en tu equipo desde su lanzamiento al principio del ciclo de vida del juego, tenemos la guía para ayudarlte a aprovecharla al máximo.

Klee es uno de los personajes más adorables de Genshin Impact . Sin embargo, no dejes que el exterior te engañe: es una maestra de todo lo explosivo y un gran DPS Pyro para tener de tu lado. Aquí tenemos la guía definitiva de Klee, que incluye su mejor build, artefactos, armas y más.

