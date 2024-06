Mejor build para Sethos en Genshin Impact: Artefactos, Armas y composición de equipo

Sethos ya está disponible en Genshin Impact, y aquí te traemos la mejor build para él, incluyendo Artefactos, Armas y composición de equipo.

Lo cierto es que Sethos no es de los mejores personajes de Genshin Impact a simple vista, y aunque aún no lo hemos incluido en nuestra tier list, es posible que lo situemos bastante bajo en el ranking. Pero no hay duda de que es un personaje con un diseño llamativo y seguro que a muchos les gusta igualmente.

Por ello, aquí te traemos la mejor build para Sethos en Genshin Impact.

Mejores Artefactos para Sethos en Genshin Impact

Sethos es un arquero main DPS, por lo que necesitará hacer el mayor daño posible. Para ello, la mejor opción de Artefactos es Orquesta del errante, que tiene los siguientes efectos:

2 piezas : Maestría Elemental +80

: Maestría Elemental +80 4 piezas: Aumenta el daño de ATQ Cargado en un 35% si el personaje usa catalizador o arco.

Otra buena opción para él es el conjunto Sueños Áureos.

Mejores Armas

Como es un personaje de 4 Estrellas, Sethos no tiene un arma propia de 5 Estrellas para sacar todo su potencial. Pero te recomendamos que uses el arco Senda de la Cazadora, que tiene el siguiente efecto a nivel 1:

Otorga un 12% a todos los Bonos de Daño Elemental. Tras golpear a un enemigo con un Ataque Cargado, el personaje obtiene el efecto de “caza incansable”, el cual aumenta el daño de su Ataque Cargado en una cantidad equivalente al 160% de su Maestría Elemental. Este efecto desaparece tras activarse 12 veces o después de 10 s, y solo se puede obtener una vez cada 12 s.

Otras opciones buenas para él son: El Primer Gran Número de Magia, Arco de Amos y el arco de cuatro Estrellas Descendientes del Sol Abrasador.

HOYOVERSE

Mejor composición de equipo

Para que la build de Sethos sea perfecta, necesita un buen equipo que le respalde. Como Sethos no es realmente un gran DPS, necesita un par de Sub-DPS potentes con él. Aquí podemos incluir a Furina y Nahida, dos personajes que son excepcionales. Añade un sanador como Kokomi o Bárbara, y tendrás un equipo formidable.

También puedes llevarle en un equipo de Sobrecargado formado por Yae Miko y Dehya, sumando a Chevreuse como buffer.

Y eso es todo sobre la build de Sethos. Revisa los materiales que necesitas para subir su nivel y si merece la pena tirar por él.