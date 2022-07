Elemento Dendro en Genshin Impact: detalles y filtraciones de reacción elemental

Dendro finalmente llega a Genshin Impact como un elemento jugable después de casi dos largos años de espera, con abundantes filtraciones sobre cómo funcionará. Los mineros de datos han descubierto detalles de sus reacciones⁠; sin embargo, no encajará con todos los elementos.

Dendro es el séptimo elemento en el universo de Genshin Impact y el más misterioso para los jugadores. Si bien todos los aventureros entienden cómo funcionan los otros seis entre sí, el elemento basado en plantas arrojará grandes novedades a la mezcla.

El parche publicará más información sobre la inclusión de Dendro después del lanzamiento de Sumeru en la versión 3.0.

Los mineros de datos han descubierto información sobre cómo funcionará Dendro con algunos de los otros elementos de Genshin Impact. Sin embargo, para aquellos que esperan reacciones con los otros seis, preparaos para decepcionaros.

Hasta ahora, los filtradores han confirmado tres reacciones elementales con Dendro. La que tiene Pyro, Quemadura, ha estado en el juego desde el lanzamiento con los Slimes Dendro. Pero hay dos más. Intensifies y Overgrown son los dos nuevos, según Genshin Intel. Intensificado (no sabemos cuál será el nombre oficial en español) es la reacción con Electro, dejando caer una partícula y aumentando el daño de Dendro y Electro a un enemigo afectado durante siete segundos. Esto podría funcionar particularmente bien en composiciones taser.

Overgrown (Sobrecrecimiento) combina Dendro e Hydro. Al hacer reaccionar los dos elementos, se generarán setas que explotarán cuando se alimentan con habilidades Hydro, lo que inflige daño Dendro en un área pequeña. No se ha revelado exactamente cuánto, o el tamaño del radio.

[Intensified] 🌱 x ⚡

– drops 1 electro particle

– dendro and electro damage to affected enemy is increased for 7s

[Overgrown] 🌱 x 💧

– drops seeds that become mushrooms

– mushrooms explode upon Hydro application and deal AoE Dendro damage

Dendro doesn't react with ❄️, 🌪️or 🪨

— Genshin Intel (@Genshin_Intel) April 24, 2022